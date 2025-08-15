為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    籲提升美台軍備採購「商售」比例 陳冠廷：可增加關稅談判籌碼

    民進黨立委陳冠廷15日呼籲，政府應擴大對美軍備「商購」比例，以國家安全為基礎，爭取未來關稅談判籌碼，開拓安全力量、產業利益及經濟發展空間。（資料照）

    2025/08/15 21:12

    〔記者方瑋立／台北報導〕針對國防部長顧立雄受訪指出「對外採購軍備大部分仍以軍購（海外軍售，FMS）為主，商購（直接商售，DCS）比例仍相當低」，民進黨立委陳冠廷今（15）日表示，提升商售軍備比例，不僅能引進更多先進裝備，也可將其計入台美雙邊貿易額，在未來關稅談判中增加台灣的籌碼，降低在談判過程中犧牲脆弱產業的風險。

    陳冠廷指出，他先前在立法院質詢時，就曾強調應建立「安全＋經貿」的整合戰略。各國在與美方進行關稅協商時，往往必須面對農業、製造業等敏感產業的壓力與讓步，但若能將軍備商售列入貿易額，將國防安全納入談判籌碼，不僅能提升防衛能力，還能在談判桌上換取更有利的條件。

    他舉例，與美國民間國防科技公司（如 Anduril Industries）合作採購無人載具、人工智慧監測系統、衛星通訊設備等，或參與美國造艦計畫、採購海巡艦艇或海纜修復船，都屬於商業交易模式，能直接反映在雙邊貿易數據中。這些合作既能讓台灣快速獲取最新科技，也能提升我方在經貿談判中的談判力。

    「安全議題若能增加經貿談判籌碼，還能避免脆弱產業遭到影響」，陳冠廷強調，台灣應把防衛能力與貿易談判結合，讓安全本身成為可計算、可鞏固台灣利益的機會。

    他樂見擴大商售軍備比例，爭取更多與美方的科技與產業合作，讓台灣在關稅談判中不再只是被動接受，而是能以安全為基礎，開拓安全力量，產業利益與經濟發展空間。

    熱門推播