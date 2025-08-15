為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    馬文君反罷晚會 黃國昌痛罵閣揆卓榮泰增編450億元如擄人勒贖土匪

    民眾黨主席黃國昌（右）除罵賴清德獨裁外，也對行政院要加編450億元，痛罵院長卓榮泰如同擄人勒贖土匪。（立委馬文君服務處提供）

    民眾黨主席黃國昌（右）除罵賴清德獨裁外，也對行政院要加編450億元，痛罵院長卓榮泰如同擄人勒贖土匪。（立委馬文君服務處提供）

    2025/08/15 21:31

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕立委馬文君今晚在南投縣草屯鎮舉辦大型反罷晚會，國民黨主席朱立倫、立院院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌等人都來助講，朱立倫、黃國昌、韓國瑜皆強調823守住7席立委來教訓賴清德，黃國昌並加碼罵行政院長卓榮泰如同掳人勒贖的土匪，要立院同意增編450億元，不增編實發1萬元責任由在野黨承擔。

    朱立倫下午先陪游顥在南投市車掃，晚間到草屯鎮參加馬文君反罷晚會。他表示，總統賴清德說不是票多的贏，這種言論是反民主、是真正的獨裁，呼籲823投下不同意罷免票，讓游顥、馬文君留下來繼續打拚，讓賴清德看到，票多的才是贏。他也要南投縣長許淑華和台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、新北市長侯友宜拚一下，823將7席立委全守下來。

    黃國昌則用普發現金1萬元加碼罵行政院長卓榮泰，他指出，普發現金1萬元特別條例7月11日就三讀通過，行政院卻都不送特別預算，送來的是要發1萬元立院必須增編450億元預算（即「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案預算），不增編的話，1萬元實發的責任就由在野黨承擔。卓榮泰把全民當肉票、當恐嚇籌碼，簡直跟擄人勒贖的土匪沒兩樣。

    立法院院長韓國瑜是晚會的壓軸，他表示，台灣此時要為關稅、治安問題團結起來，而民進黨卻要把立委全罷掉，讓立院只剩民進黨一種聲音，這不是民主，而是走向獨裁，今年國慶煙火選在南投施放，823拜託鄉親先放反罷免的煙火。

