罷免林思銘晚會竹東登場 何博文、吳思瑤、郭昱晴開講

民進黨代理秘書長何博文（中左）今晚在竹東戲曲公園開講。（記者黃美珠攝）

2025/08/15 21:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕823罷免新竹縣立委林思銘，罷團「撕除惡銘」竹東公民來開講活動，今晚在竹東戲曲公園登場，由民進黨代理秘書長何博文、新竹縣黨部主委鄭朝方領軍，罷團成員輪流上台開講，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、立委郭昱晴也現身催票，並呼籲新竹縣民823用選票反對重啟核三。

壓軸的何博文抨擊作為前任國民黨立院黨團書記長，林思銘心中只有國民黨和其書記長職務，不問民眾、國家、社會，大刀亂砍預算，導致警政署打詐預算被砍了4千萬；罔顧竹科為台灣、世界帶來的科技發展量能而刪其業務費。就連自己受到客家鄉親支持才能進入國會也不思感恩，砍掉客委會預算。

請繼續往下閱讀...

在中央財劃法上，更沒有任何討論、說明和計畫，就跟中央搶錢3750億，說要到地方卻連要做什麼都不知道，這讓很多中央原要補助地方重大交通建設的經費、長照或育兒津貼工作，甚至是年輕人的住屋補貼、社會住宅都受到影響。所以他砲轟林思銘是「背叛客家鄉親」、「扯台灣後腿」的立委。

郭昱晴和吳思瑤則告訴竹東鄉親，林思銘要不是擔任傅崐萁的小黨鞭，他在國會根本沒有任何表現和作為，存在感很低，甚至連開會都很少去，辜負鄉親所託。

鄭朝方則說，地方建設需要錢，就以「竹東大禾埕」為例，5.5億多的經費非常需要中央的補助，而客委會願意幫忙，但是由竹東鄉親一票票支持起來的林思銘卻刪減客委會預算，跟鄉親的期待背道而馳。

民進黨代理秘書長何博文（左）今晚在竹東戲曲公園開講。（記者黃美珠攝）

「萬老師」郭昱晴抨擊國民黨立委林思銘協助國會擴權、癱瘓憲法法庭。（記者黃美珠攝）

「五一戰隊」幹事長吳思瑤抨擊國民黨立委林思銘，在立法院的存在感很低。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方說，國民黨立委林思銘幫助亂砍預算，影響地方建設。（記者黃美珠攝）

