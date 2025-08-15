普發1萬反為藍白違憲解套 張嘉尹籲：守住憲政原則

東吳大學法律系專任特聘教授張嘉尹。（資料照，記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，第9條規定普發現金1萬元，引發違憲爭議。憲法學者張嘉尹今（15日）受訪指出，憲法第70條明文禁止立法院為增加預算之決議，在野黨卻以立法方式「偷渡」發現金，行政院原曾表態不附議並研擬聲請釋憲，如今卻自行修正條文，使之形式上「合憲化」，形同替藍白違憲行為解套，恐傷害憲政體制。

東吳大學法律學系專任特聘教授張嘉尹今天接受記者訪問說，前述韌性特別條例第9條明確規定發放金額、對象及期限，屬於在野黨「明目張膽」透過立法增加預算的行為。當初行政院稱將針對此條聲請釋憲，如今卻提出修正草案使其看似合憲。他示警，此舉等同「幫綁匪洗白」，不僅喪失憲政原則，還可能讓在野黨食髓知味，未來持續藉「政策性賄選」綁架行政院，引發破窗效應。

他指出，普發現金短期雖可能順應部分民情，但長期將敗壞憲政體制，執政黨過去在選民心中建立的「守原則」品牌恐將受損，甚至被視為共犯結構。他直言，行政院倘若主動屈服，並意圖藉由交換條件重啟台電補助款等政策，並非明智之舉，在野黨不僅可能持續杯葛、偷渡，將行政院當提款機的情況也可能一再發生。

至於有無其他解方，張嘉尹研判，在野不會啟動不信任投票（倒閣），因解散國會後重選成本高且缺乏動機，反而會持續以多數否決行政院提案、推動爭議法律。他認為根本解決之道，是現有的大法官為國家利益考量、掌握主導權，宣告去年通過的「憲法訴訟法」第30條修正案違憲，讓憲法法庭恢復運作，處理憲政紛爭。

張嘉尹直言，憲法法庭若繼續缺席且置身事外，只會讓行政、立法兩權直接對沖，造成社會反感與國力消耗。行政院其實也還有其他抵制手段，例如透過行政命令杯葛，甚至在極端情況下由總統不公布或行政院拒絕副署，使爭議法案無法生效，「行政權很大」，不必將自己縮小弱化。

