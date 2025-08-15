吳淑珍昏倒 友人曝：她病情不穩定、「這症狀」頻繁發作

前高雄市議員陳致中本月11日剛回台南探親，當時母親吳淑珍並無異樣。（擷取自陳致中臉書）

2025/08/15 19:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳在台南市住處昏倒，一度沒有呼吸心跳，幸好送醫途中已恢復呼吸心跳，傳出急救後情況穩定，已轉入普通病房；對此，扁家友人透露，吳淑珍身體狀況一直不好，有頻繁發作不可預測性低血壓休克的風險，但是否為這次昏倒的原因？仍待醫院檢查，大家都為她集氣加油。高雄市長陳其邁也相當關切扁嫂狀況，已親自致電阿扁前總統表達關心。

吳淑珍的兒子、前高雄市議員陳致中透過臉書證實「媽媽在家裡昏倒，送醫急救，祈求老天保佑，謝謝大家集氣幫媽媽加油！」陳致中本月11日才剛回台南探親，當時並無異樣。

吳淑珍2009年搬到高雄美術館一帶的「人文首璽」，與兒子陳致中、媳婦黃睿靚同住，當年就曾因低血壓、暈眩、嗜睡等症狀，送往高醫救治，幸無大礙。

曾探望扁家的友人表示，吳淑珍住在高雄這段期間，除了偶爾上醫院，幾乎深居簡出，相當低調。2020年，吳淑珍隨陳水扁搬離高雄、回到台南後，就較少聽到她的狀況。

友人透露，吳淑珍有頻繁發作不可預測性低血壓休克，及不定時無脈搏性休克的風險，都可能導致昏迷情況加劇，因此近年來病情都不穩定，經常有變化。

所謂「不可預測性低血壓性休克」，是指血壓突然且無法預料地降到危險水平，導致重要器官供血不足的嚴重情況， 如果不立即治療，低血壓性休克可能導致器官衰竭甚至死亡。

高雄市長陳其邁也相當關切扁嫂狀況，已親自致電阿扁前總統表達關心。

