吳淑珍在家昏倒急救後恢復心跳 轉送新樓醫院陳水扁一路陪伴

吳淑珍在台南住處昏倒，一度失去心跳，目前住進新樓醫院一般病房，陳水扁全程陪伴。（資料照）

2025/08/15 19:41

〔記者王捷／台南報導〕前總統陳水扁的妻子吳淑珍，15日下午在台南東區林森路住處昏倒，當場失去生命跡象，警消獲報趕赴現場急救，送醫途中恢復心跳，後續轉送新樓醫院，目前已住進一般病房，目前狀況穩定，據了解，陳前總統一路陪在夫人身旁。

陳前總統與吳淑珍住在台南東區林森路的「耘非凡」社區，今天下午4時05分，當時社區警衛室接獲通報，吳淑珍在家昏倒，一度失去呼吸心跳，保全人員也在現場實施雙人心肺復甦術，並啟動自動體外心臟電擊去顫器（AED），但機器偵測顯示不建議電擊，同時向南市消防局報案。

請繼續往下閱讀...

南市消防局東門分隊派遣三名救護員到場急救，救護人員評估吳淑珍仍對疼痛有反應，並在送醫途中持續搶救，經過勤務中心調度，將吳淑珍送往新樓醫院，途中恢復心跳，院方初步安排進入一般病房觀察，詳細發病原因待釐清。

因病患隱私關係，新樓醫院不方便透露訊息，但表示夫人健康狀況穩定，並感謝外界關心。前總統陳水扁一直陪同在身邊，目前尚未取得陳水扁的說法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法