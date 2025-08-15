罷免倒數 拔羅波邀吳崢捷運站前開講 侯友宜挺羅明才

民進黨發言人吳崢（右1）與新北市議員陳乃瑜（右2）在捷運站外爭取支持罷免羅明才。（記者翁聿煌攝）

2025/08/15 19:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區公民團體「拔羅波」罷免國民黨立委羅明才，在選前最後一週動員志工在各大路口持大型同意罷免旗、邀民進黨立委和議員宣講，民進黨發言人吳崢15日上午與新北市議員陳乃瑜就在捷運七張站前宣講，面對上班群眾爭取支持同意罷免；羅明才晚上則邀請新北市長侯友宜參加社團後援會，呼籲支持者一定要出來投不同意票。

「拔羅波」上午結合吳崢和陳乃瑜在新店區最繁忙的捷運七張站前，向往來民眾爭取支持，吳崢指出，羅明才家族在新店選區盤踞30年，新店需要一位更好的立委；羅明才更是親中立委，會成為台灣國安危機的破口，羅明才還以戰爭恫嚇台灣人，為中國統戰服務。

請繼續往下閱讀...

他說，羅明才在立法院還推動衛星廣播電視法復辟紅媒，刪除農民救命錢9000萬元，提案修改保險法，開放資金炒房，恐衝擊居住正義，所以大家一定要罷免不適任的羅明才。

侯友宜下午則到羅明才服務處參加社團後援會，挺不同意罷免羅明才。侯友宜表示，羅明才在新店地區經營30年，為地方建設貢獻良多，他日前到建國市場幫羅明才拜票，看到大部分民眾都支持在地認真服務的羅明才、不認同罷免，但他擔心大家看到726的罷免案全部沒有過，以為一定會贏，就不出來投票。

吳崢（左）指出，羅家在新店選區盤踞30年，新店需要一位更好的立委；羅明才更是親中立委，會成為台灣國安危機的破口。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（右2）表示，羅明才在新店地區經營30年，為地方建設貢獻良多。（記者翁聿煌攝）

侯友宜（右2）出席羅明才社團後援會呼籲支持羅明才，不同意罷免。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法