推「核廢料桶」反核三重啟！莊瑞雄：這不只是屏東的事 是全國安全

2025/08/15 22:29

〔記者田裕華／台北報導〕核三延役公投第5場意見發表會今晚登場，反方代表是出身屏東的民進黨立委莊瑞雄，他特別推了一個象徵「核廢料黃色桶子」到場，認為核三運轉40年已完成階段任務，而支持重啟方迴避核廢料與核安疑慮，如果墾丁附近的核三發生事故，輻射恐波及南台灣糧倉，「我們怕的就是萬一」，呼籲全國民眾8月23日投下不同意票。

莊瑞雄透露，曾陪前總統蔡英文走訪蘭嶼核廢料貯存場，直擊歷經43年裸露風雨侵蝕情況。如果連低階核廢料都無法妥善處理，高階核廢料更是各國絞盡腦汁的難題，核安才是世界潮流真正核心。這不僅是屏東的事，更關乎全國安全，他說，屏東已為台灣承擔核電廠40年，屏東人有守護家園的天生權利，不容他人強加危險設施，「不要因為住得遠，就把最危險的地方藏起來」。

