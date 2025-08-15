為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    精準打詐！陳亭妃籲依族群對症下藥 卓揆：引更多科技提升效率

    行政院長卓榮泰（中）就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院專案報告及備詢，右為法務部長鄭銘謙、左為數發部長黃彥男（左）。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰（中）就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院專案報告及備詢，右為法務部長鄭銘謙、左為數發部長黃彥男（左）。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/15 20:11

    〔記者方瑋立／台北報導〕立法院今（15）日邀請行政院長卓榮泰專案報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」並備質詢，民進黨立委陳亭妃質詢時要求，政府應依「年齡」、「教育程度」等趨勢變化分析，才能精準打詐。

    陳亭妃說，今年1至2月詐騙案件一度下降，但自3月起又上升，至7月則無回落趨勢。數字增加未必代表打詐失敗，反而打詐儀表板可以顯示政府加嚴打擊後，呈現出更真實的案件量，但必須針對趨勢變化採取分析才能精準打詐。

    卓榮泰回應，政府會持續掌握詐騙情勢，目標是「先不再增加，再逐步下降」，並承諾引入更多科技手段，提升防制效率。

    陳亭妃指出，詐騙日新月異，目前打詐機制中，雖然各單位每週檢視報告，但政務委員只有在重大事件時召開會議，缺乏專責單位即時抓出、監控詐騙新手法。

    她說，政府應就所蒐集既有數據，分析出容易被詐騙區塊以破解手法，縱使詐騙集團早已轉向新方式行騙，政府起碼可以提早告知民眾詐騙新手法，減少被詐騙的範圍，不能讓政府在打詐的政策永遠讓人感覺慢一拍。

    陳亭妃引用數據表示，24至39歲被詐騙人數最多，其次為40至59歲；按教育程度區分，高中職學歷受騙人數最多、達6萬4000多人，大專院校學歷者則約有4萬5000人。

    她強調，年輕族群可能因使用電子支付頻率最高而容易受騙，政府必須針對不同年齡層與教育背景進行細緻數據分析，才能找到破口與防堵利基點；分析數據只是第一步，接下來更要找出高風險族群被詐騙的原因，才能「對症下藥」。

    此外，台南地區受風災衝擊嚴重，陳亭妃也請託卓榮泰，儘速專案核准家戶防水閘板，並針對受災農民與勞工啟動紓困貸款，產生及時雨的效果。卓榮泰也承諾將納入特別預算統籌處理，確保相關措施能儘快落地實施。

    民進黨立委陳亭妃質詢時要求，政府應依「年齡」、「教育程度」等趨勢變化分析，才能精準打詐。（記者陳逸寬攝）

    民進黨立委陳亭妃質詢時要求，政府應依「年齡」、「教育程度」等趨勢變化分析，才能精準打詐。（記者陳逸寬攝）

