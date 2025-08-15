支持《青年基本法》立法 壯世代協會：壯促法不是爭奪資源政策

立法院教文委員會昨審查《青年基本法》草案。（記者陳志曲攝）

2025/08/15 19:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對近日立法院教文委員會審查《青年基本法》，壯世代教科文協會表示，大力支持《青年基本法》立法，並強調「壯促法」是打造世代共好的立法，不是爭奪資源的政策。超高齡社會來臨，去除年齡歧視，讓高齡者壯起來，才不會成為年青世代的負擔。

壯世代教科文協會表示 ，壯促法是因應台灣人口快速老化、總人口下降、勞動力短缺與高齡歧視日益嚴重的社會挑戰。該法透過政策設計，讓壯世代從社會的分子變為分母，從被照顧的弱勢角色轉化為積極的生產者、參與者與奉獻者，鼓勵中高齡者持續投入職場、創業實踐、志願服務與在地創生，不僅能延續個人生命價值，更可轉化為社會穩定的推進力，補位勞動力缺口，降低青年負擔，進一步提升社會韌性與經濟循環動能。不僅減輕了制度的壓力，更可以與年輕世代攜手，共創國家的韌性與未來。

協會指出，青年世代擁有數位敏感度、創新思維與行動力，壯世代則具備經驗智慧、人脈資源與穩定性。兩者若能在制度架構下有效分工合作，例如青年引領創新，壯世代擔任導師或協力夥伴，將能構築跨世代的支持網絡與共享價值鏈，推動永續社會與產業發展。

協會標示，壯世代協會大力支持青年基本法賦予青年政策主體地位與參與機制，並建議政府同步設立「跨世代政策協作平台」，邀集青年、壯世代、地方政府、產業與公民團體共同規劃，透過明確目標設定、成效成果公布與持續溝通，用制度化對話取代情緒性對立，打造共榮的台灣社會。

協會指出，即將在明年1月1日正式實施的「壯世代政策與產業發展促進法」是去除高齡歧視、翻轉人口危機的關鍵法案，與青年基本法互補並行，能強化社會韌性、創造共贏局面。台灣正面對高齡化與少子化的雙重挑戰，更需要全齡友善的法制支持。兩法並進，是我們走向世代共榮與永續未來的起點。

