為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批賴清德「不是票多的贏」反民主 朱立倫南投反罷車掃力挺2立委

    國民黨主席朱立倫（前排右），陪同立委游顥（前排左）在南投市展開車掃拜票活動，呼籲鄉親在823這一天投下不同意罷免票。（游顥服務處提供）

    國民黨主席朱立倫（前排右），陪同立委游顥（前排左）在南投市展開車掃拜票活動，呼籲鄉親在823這一天投下不同意罷免票。（游顥服務處提供）

    2025/08/15 18:48

    〔記者張協昇／南投報導〕823罷免投票進入最後衝刺，國民黨主席朱立倫今（15日）下午5時抵達南投縣，陪同立委游顥在南投市展開車掃拜票活動，朱立倫表示，總統賴清德說不是票多的贏，這種言論是反民主、是真正的獨裁，呼籲鄉親團結一致，在823這一天投下不同意罷免票，讓南投兩位優秀的立委游顥、馬文君留下來繼續打拚，用選票展現真正的民意力量。

    國民黨主席朱立倫今下午率組發會主委許宇甄、立委徐欣瑩、林沛祥等人，陪同游顥車掃。朱立倫指出，游顥是年輕優秀、最認真為南投付出的立法委員，當然包括另一位立委馬文君，都必須力挺。

    朱立倫話鋒一轉批評民進黨執政下製造許多荒謬事件，並以意識形態分化社會，甚至總統賴清德曾稱「不是票多的贏」，如果不是票多的贏，這種言論是反民主、是真正的獨裁，因此人民必須站出來，用選票展現真正的民意力量，讓賴清德看到，票多的才是贏。

    朱立倫也說，823當天除反罷免投票外，還有牽涉經濟與能源政策的核電重啟公投，也希望大家踴躍投下同意票。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播