批賴清德「不是票多的贏」反民主 朱立倫南投反罷車掃力挺2立委

國民黨主席朱立倫（前排右），陪同立委游顥（前排左）在南投市展開車掃拜票活動，呼籲鄉親在823這一天投下不同意罷免票。（游顥服務處提供）

2025/08/15 18:48

〔記者張協昇／南投報導〕823罷免投票進入最後衝刺，國民黨主席朱立倫今（15日）下午5時抵達南投縣，陪同立委游顥在南投市展開車掃拜票活動，朱立倫表示，總統賴清德說不是票多的贏，這種言論是反民主、是真正的獨裁，呼籲鄉親團結一致，在823這一天投下不同意罷免票，讓南投兩位優秀的立委游顥、馬文君留下來繼續打拚，用選票展現真正的民意力量。

國民黨主席朱立倫今下午率組發會主委許宇甄、立委徐欣瑩、林沛祥等人，陪同游顥車掃。朱立倫指出，游顥是年輕優秀、最認真為南投付出的立法委員，當然包括另一位立委馬文君，都必須力挺。

朱立倫話鋒一轉批評民進黨執政下製造許多荒謬事件，並以意識形態分化社會，甚至總統賴清德曾稱「不是票多的贏」，如果不是票多的贏，這種言論是反民主、是真正的獨裁，因此人民必須站出來，用選票展現真正的民意力量，讓賴清德看到，票多的才是贏。

朱立倫也說，823當天除反罷免投票外，還有牽涉經濟與能源政策的核電重啟公投，也希望大家踴躍投下同意票。

