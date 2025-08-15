為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    合體黃國昌台中掃街！江啟臣公投挺核三延役 盼台灣更多能源選項

    民眾黨主席黃國昌（右一）至豐原車隊掃街宣傳公投與反罷免。（記者張軒哲攝）

    民眾黨主席黃國昌（右一）至豐原車隊掃街宣傳公投與反罷免。（記者張軒哲攝）

    2025/08/15 18:55

    〔記者張軒哲／台中報導〕核三延役公投與七名藍委罷免案23日登場，民眾黨主席黃國昌今日下午至台中市豐原區由民眾黨議員陳清龍陪同車隊掃街，呼籲台中民眾公投投下同意票，罷免投下不同意票，立法院副院長江啟臣與黃國昌相見歡，江啟臣說，他當然支持公投，但同意或不同意就尊重大家。

    今日下午先由江啟臣夫人劉姿伶陪同黃國昌車掃，隨後宣傳車開至江啟臣服務處，黃國昌與江啟臣寒暄，江啟臣說，中八選區幅員佔了台中市一半面積，黃國昌幽默答稱「選市長就已經先處理一半區域。」

    江啟臣說，能源對台灣國家安全非常重要，現在台中市火力發電重鎮，未來如果沒有更多元的能源選項與能源配比調整，完全依賴火力，火力發電又集中台中，這對國家安全並非好事。

    江啟臣說，若依火力發電的煤與天然氣存量，台灣若發生問題，35天就會沒電，中午有與美國在台協會處長谷立言餐敘，有聊到台灣能源安全，都會希望有更多能源選項。

    民眾黨主席黃國昌（左二）與立法院副院長江啟臣（右二）呼籲民眾支持公投與反罷免。（記者張軒哲攝）

    民眾黨主席黃國昌（左二）與立法院副院長江啟臣（右二）呼籲民眾支持公投與反罷免。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播