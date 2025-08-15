普發1萬有違憲爭議!陳俐甫疾呼：政院不可開先例淪「立院執行長」

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫。（資料照，記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求政院普發一萬元現金，引發違憲疑慮。學者陳俐甫今（15日）受訪時強調，此案不僅違背憲政學理，更明文違反憲法，行政院應立即提出釋憲，不可開憲政爭議的先例。

台灣青年世代交流協會理事長、台大政治博士陳俐甫今天說，我國為權力分立國家，憲法早已明定立法機關不得為預算支出的決議。若立法院能決定行政院怎麼做，就等於變成內閣制，嚴重違反憲政原理。他批評，不論以任何文字遊戲包裝，該條例本質仍是增加預算、明顯違憲。

他批評，發錢是一種保守主義與出賣世代的行為，原本應投入長期基礎建設的經費，被用來直接發給「現在活著的人」，犧牲未來世代利益，也造成地區間不公平。

對於政院的因應，他表示，總統公布條例後，行政院即可因窒礙難行提出釋憲，由大法官處理憲法爭議，這是程序上的正規作法。若釋憲後大法官判應照辦，行政院長可辭職以示立場，而非配合立法院另提對案，令行政權淪為「立法院執行長」。

他主張，若大法官因人事遭立院杯葛而長期無法作出解釋，就應卡住爭議，甚至可先將款項「提存」，日後爭議解決後若必須發放，則可加計國庫利息補發，避免人民損失。立法院若不滿行政院長拒發，可依憲政體制對閣揆提出不信任案；總統認為不信任案非屬合理，也可解散國會，讓民意決定。

陳俐甫強調，憲政倫理不能退讓，一旦接受「恐嚇」而妥協，日後將無憲政可言，「不能為了一萬塊去破壞整個體制，該卡就卡，該走正規程序就走正規程序」。

陳俐甫認為，普發一萬元正是構成不信任案的重大爭議法案條件，規劃普發現金的在野黨若對民意有信心，就應該要有自信地、有勇氣地提出不信任案，相信人民一定會站在他們的立場，「沒有更好的時機了」。

