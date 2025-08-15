詐欺犯判刑3年以上不到1％ 立委黃健豪質疑輕判

國民黨立委黃健豪。（記者陳逸寬攝）

2025/08/15 18:31

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今赴立法院就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」進行專案報告並備質詢。國民黨立委黃健豪質疑「詐欺犯罪危害防制條例」去年八月施行至今已一年，但大部分的詐欺犯仍被輕判，判刑三年以上的不到1%。法務部長鄭銘謙回應，矯正署的受刑人是以毒品最多，現在新收最多的已是詐欺犯，新法施行之後已經見到它的效果，但總是要一個審判的期間才會看出具體的成果。

黃健豪指出，詐騙問題已經深入到很多的年輕族群、不務正業的人， 因為他們認為能夠輕輕鬆鬆的騙過司法系統，可能連監獄都不用進去，因為可能半年就出來了，或是不用進去的勞務役。

黃健豪指出，根據刑度統計，在懲詐部分，今年抓到詐團有2025團，查獲15912人，但真正被判三年以上的僅0.5%，六個月以下的20%，一年以上三年以下的50%；即便去年通過打詐條例，大家期待的量刑能夠重一點，但六個月以上還是佔兩成多，一年以下的還是佔五成，判到三年以上的不到1%。

法務部：去年8月才調高刑度 須時間證明

黃健豪質疑，是司法系統判決出問題，還是政府沒有視為重罪查辦？對此，鄭銘謙表示，去年113年8月才開始施行調高刑度，但案件的偵辦必須要有一定的時間，這些數字應該是屬於判決確定的一個案件，是在舊法時期，最多就是用刑法339之4的刑度。

鄭銘謙表示，新法施行後，法務部有要求檢察要具體求刑，台高檢署也有訂一個求刑標準給檢調做參考，我們要增加羈押率，讓詐團的首謀以及用玻璃網的條款來做遏阻，這部分的效果會一段時間就會很明顯的看出來。

黃健豪再問，這個詐欺輕罪人的再犯率到底多少？多少人被抓了被判了半年後出來繼續投入同樣的產業，這部分的數據法務部有無掌握？鄭銘謙表示，委員有需要可以提供給委員參考。

鄭銘謙說，社會認為的輕判，他相信在一個假以時日整個效果會顯示出來，因為以前在矯正署的受刑人是以毒品最多，現在新收的都已經是詐欺最多了，毒品的一直降，從五成降到四成，現在詐欺是一直在增加比例，「現在新收人犯最多的就是詐欺犯」。

鄭銘謙強調，新法施行之後已經見到它的效果，但還在等這個時間，因為總是要一個審判的期間才會看出它具體的成果，這種數字是屬於還沒有確定的。黃健豪表示，他希望這個數字能夠盡快呈現，新法施行從去年8月到現在快一年了，真的要加快。

