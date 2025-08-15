韓國瑜預告修公務員年金改革 賴中強：民進黨還要再輸年改嗎？

韓國瑜昨預告823後再修公務員年改，賴中強呼籲政府拿回社福主導權。（記者黃淑莉攝）

〔即時新聞／綜合報導〕立法院長韓國瑜昨出席雲林縣校長會議時表示，軍公教退休法是該修了，將會在823罷免選完後盡速修法。經民連智庫召集人、律師賴中強則說，民進黨輸了普發現金，還要再輸年改嗎？他提出，若行政院要普發現金，可考慮微調方案，兼顧公平與弱勢保障。

賴中強今在臉書發文表示，建議凡滿65歲我國國民（原住民滿55歲），若領取退休年金、社會保險、社會救助及各項福利津貼，總計每月不足8000元者，一律補足至8000元，試辦一年。推估總經費約184億元，扣掉原本普發一萬元，增加預算約146億元，如此更符合「普發」的精神，也兼顧弱勢族群。

賴中強指出，經民連方案是提醒賴政府要拿回社福政策主導權，否則藍營已成功提高原住民禁伐補償、警察年金替代率至80%、普發現金一萬元等政策；韓國瑜已預告823之後要再修公務員年改，若真的修回去，國家將由誰執政？擘畫國家願景、設定政治議程並說服國民支持，是總統的責任與權力。

經民連方案亦對應公民政綱第27號：國民老年生活保障每月至少8000元，不足者補足。

賴中強強調，民進黨人，你們是忘記人民當年就是不滿意中國國民黨將國家資源分配獨厚軍公教與大財團，希望實現公平社會，才支持民進黨嗎？你們是忘記自己當年推動老農年金、勞保年金化與國民年金？

他說，民進黨人，你們是忘記自己的黨綱了嗎？「公平分配社會成果，共享社會資源，不再有社會剝削 ，不再有違反人性的勞動條件」「政府在能力所及程度內，優先滿足每一成員足以維持基本尊嚴的生活條件」「對於未達某種所得水準，而無法參加社會保險的窮苦大眾，應設定貧困線標準，凡屬於該標準以下者，均有享受公共扶助的權利。」

賴中強最後呼籲，民進黨應找回初心，落實公平分配社會成果，保障每位國民基本生活條件。

