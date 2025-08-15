邱垂正：對日抗戰期間 中華人民共和國根本不存在

陸委會主委邱垂正今（15）日表示，中華民國對日抗戰時，中華人民共和國根本不存在。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年是第二次世界大戰終戰80週年，陸委會主委邱垂正今（15）日表示，中華民國對日抗戰時，中華人民共和國根本不存在。中共近年扭曲事實，並舉辦「93閱兵」、「台灣光復」等活動，就是要強化「一中原則」，國際社會及台灣民眾不會認同。

中共今年將隆重紀念抗日、台灣光復80週年，計畫9月3日在北京天安門「大閱兵」，陸委會昨宣布禁止公務員、曾任要職者等參與。邱垂正今透過陸委會官方臉書、LINE帳號發布影片表示，中共政權近年來一再扭曲事實，聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領導，更據此虛構台灣歸屬於中華人民共和國，以此誤導國人、混淆國際社會認知。

邱垂正指出，中共藉由扭曲歷史事實，誆稱主導對日抗戰，進而舉辦「93閱兵」、「台灣光復」等系列紀念活動，目的就是要強化其「一中原則」，錯誤連結聯合國 2758 號決議文，意圖消滅中華民國及捏造台灣歸屬，以誤導國際社會接受其對台主權之片面主張，國際社會及台灣民眾不會認同。

邱垂正表示，陸委會說明政府政策立場，包括第一，禁止中央與地方政府現職人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

第二，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員，依法不得參與中共黨政軍所舉辦的慶典與活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

第三，政府呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前揭活動，涉及與陸方從事任何形式之合作行為，主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

邱垂正表示，紀念抗戰勝利最重要的是凸顯「和平」的重要性、彰顯「反侵略」的抗戰精神與價值，對一再聲稱決不放棄對台使用武力，窮兵黷武對外擴張的北京當局而言，更值得國人與世人警惕。

