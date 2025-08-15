為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    游顥提「中配6改4」 「去游除垢」罷團：罷免是守護台灣

    南投立委游顥罷免案舉辦說明會，「去游除垢」罷團痛批游顥發言混淆視聽，並強調罷免是要守護台灣，並非撕裂社會。（記者劉濱銓攝）

    南投立委游顥罷免案舉辦說明會，「去游除垢」罷團痛批游顥發言混淆視聽，並強調罷免是要守護台灣，並非撕裂社會。（記者劉濱銓攝）

    2025/08/15 17:08

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區國民黨立委游顥罷免今舉辦說明會，對於游顥會中言論，「去游除垢」罷團表示，游的發言混淆視聽，其宣稱「團結」，卻提案「中配6改4」，明顯犧牲台灣權益，並強調罷免是人民的怒吼，並非撕裂社會，而是要守護台灣。

    罷團表示，罷免不是為了撕裂社會，是要防止台灣民主與健保資源出現不可逆的傷害，游顥高喊「團結」，卻提案支持「中配6改4」，不放棄國籍、親屬可使用健保，犧牲人民權益，這不是團結，而是投降。

    罷團表示，游顥在說明會中刻意將罷免與民進黨綁在一起，完全是政治操作，民進黨在南投僅有4000多名黨員，但罷游連署則高達2萬5000人，這些不是民進黨員，而是來自各界、各年齡層的公民覺醒，罷免不是政黨行動，對於游顥不敢面對人民，只會轉移焦點，令人不齒。

    尤其游顥至今仍未對赴中參加「海峽青年論壇」等統戰活動，以及和中國官員互動，並發表模糊國家立場言論做出解釋，身為立委竟參與敵對勢力統戰，並持續對罷團抹黑、造謠，種種行徑顯示游顥害怕人民覺醒，為了守護國家安全，呼籲8月23日投下罷免票，下架不適任立委。

