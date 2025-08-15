為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批賴清德淡化日本暴行 馬英九：為媚日忘記國人屈辱與犧牲

    前總統馬英九今天下午在臉書發文質疑賴清德總統，針對今天對日抗戰勝利80周年紀念日，只提終戰，不提抗戰，讓人憤怒與失望。（資料照）

    前總統馬英九今天下午在臉書發文質疑賴清德總統，針對今天對日抗戰勝利80周年紀念日，只提終戰，不提抗戰，讓人憤怒與失望。（資料照）

    2025/08/15 17:32

    〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天下午在臉書發文質疑賴清德總統，針對今天對日抗戰勝利80周年紀念日，只提終戰，不提抗戰，讓人憤怒與失望；他強調，對日抗戰勝利對中華民國意義重大，賴清德卻刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記國人的屈辱與犧牲，已經不配擔任中華民國總統。

    馬英九表示，昨天他才提醒賴政府，不該無視可憐的慰安婦，只為了屈從日本政府的臉色，沒想到今天賴清德直接扭曲歷史，大談歐戰卻避談對日抗戰，刻意美化日本侵華歷史，扭曲、切割歷史記憶，只為了對日本卑躬屈膝，真讓人痛心疾首。

    他說，日本人殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，身為中華民族的一份子，這個承載著鮮血與屈辱的歷史事實，不容抹滅與扭曲，更不容遺忘與淡化，難道賴清德忘了向中華民國憲法宣誓就職的義務與責任嗎？

    馬英九還說，凡我中華民族兒女，絕對不能遺忘這段歷史，呼籲賴清德要牢牢記住在對日8年抗戰犧牲的國人，包括在日本殖民統治時期因抗日而犧牲的台灣人，否則賴清德講再多的台灣價值或台灣意識，都只是一種廉價的政治操作，心中沒有台灣人民。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播