批賴清德淡化日本暴行 馬英九：為媚日忘記國人屈辱與犧牲

前總統馬英九今天下午在臉書發文質疑賴清德總統，針對今天對日抗戰勝利80周年紀念日，只提終戰，不提抗戰，讓人憤怒與失望。（資料照）

2025/08/15 17:32

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天下午在臉書發文質疑賴清德總統，針對今天對日抗戰勝利80周年紀念日，只提終戰，不提抗戰，讓人憤怒與失望；他強調，對日抗戰勝利對中華民國意義重大，賴清德卻刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記國人的屈辱與犧牲，已經不配擔任中華民國總統。

馬英九表示，昨天他才提醒賴政府，不該無視可憐的慰安婦，只為了屈從日本政府的臉色，沒想到今天賴清德直接扭曲歷史，大談歐戰卻避談對日抗戰，刻意美化日本侵華歷史，扭曲、切割歷史記憶，只為了對日本卑躬屈膝，真讓人痛心疾首。

請繼續往下閱讀...

他說，日本人殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，身為中華民族的一份子，這個承載著鮮血與屈辱的歷史事實，不容抹滅與扭曲，更不容遺忘與淡化，難道賴清德忘了向中華民國憲法宣誓就職的義務與責任嗎？

馬英九還說，凡我中華民族兒女，絕對不能遺忘這段歷史，呼籲賴清德要牢牢記住在對日8年抗戰犧牲的國人，包括在日本殖民統治時期因抗日而犧牲的台灣人，否則賴清德講再多的台灣價值或台灣意識，都只是一種廉價的政治操作，心中沒有台灣人民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法