若823大罷免大失敗是否請辭？ 卓榮泰：隨時對國人負責是應有態度

行政院長卓榮泰答詢。（記者陳逸寬攝）

2025/08/15 16:48

〔記者李文馨／台北報導〕8月23日登場的7位國民黨立委罷免案，進入最後決戰階段。國民黨立委王鴻薇今天質詢，若8月23日繼續大罷免大失敗，行政院長卓榮泰是否請辭下台；卓榮泰答詢，行政院會檢討罷免投票過程是否順利，「一個政治工作者隨時對國人負責，這是應該有的態度」。

立法院院會今天邀請行政院長卓榮泰專案報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇質詢指出，網路上有一份總統府函文給行政院的公文，其中要求檢討7月26日罷免失敗原因，並提供後續施政建議。卓榮泰說，他沒有看過這份公文，但是文意看起來是反映民眾關注重要議題，這是很多文之中的一件，當民眾希望行政院檢討，公文就會轉到這裡。

王鴻薇說，總統、民進黨主席賴清德說大罷免是公民團體的運動，但民進黨有很多公文要求配合大罷免，而這種公文到底是總統函文，還是黨中央的函文。卓榮泰回應，這並非配合大罷免，而是民眾要求進行檢討，行政院的重要工作不在檢討罷免的成敗與否，而是罷免、公投的投票秩序與過程，結果如何不在檢討範圍。

王鴻薇詢問，7月26日之後，總統府函文要求檢討罷免失敗原因，並提供後續的政績，若8月23日繼續大罷免大失敗，是否會因此請辭下台？

卓榮泰回應，我們不會去檢討罷免失敗的原因，罷免投票順利不順利，這才是行政院會檢討的地方，希望它能夠順利，「一個政治工作者隨時對國人負責，這是應該有的態度」。

對於普發現金，王鴻薇指出，行政院這兩天傳出終於要普發現金1萬元了，行政院過去說，立法院通過的普發現金1萬元違憲，並稱政府沒有錢，甚至有民進黨立委說，這是配合中共的窮台政策，但現在行政院也提出普發現金，「請問之前行政院對於立法院通過普發現金1萬元的種種誣衊和抨擊，這是不是詐騙？」

卓榮泰回應，這不是誣衊，而是表達行政院的立場，這次2350億以上的這個普發現金，其中部分要舉借債務來支應，這是事實；當時立法院沒有經過徵詢行政院，而增加大幅的支出，違反了憲法跟預算法的精神，這也是事實。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法