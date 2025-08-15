傳去函政院究責 王鴻薇：賴清德首度承認大罷免大失敗

國民黨立委王鴻薇。（記者陳逸寬攝）

2025/08/15 16:41

〔記者劉宛琳／台北報導〕媒體報導，總統府在8月8日去函行政院，要求針對今年7月26日罷免投票結果檢討罷免失敗原因及提供後續施政建議。國民黨立委王鴻薇在臉書表示，這份公文是首度官方文件中，府方提及大罷免及府方認定為失敗，等於正式敲響大罷免活動的喪鐘，賴清德與執政團隊終於接受大罷免的失敗。

王鴻薇表示，然而，這份公文背後透露的卻不只如此，首先罷免結果是全民意志結果，總統府在公文上用「失敗」一詞，不只再度坐實自己就是罷免方的事實，也讓我們更肯定總統府就是大罷免指揮中心，賴清德就是指揮官。從今年3月19日賴清德決行的民進黨黨中央的公文，到總統被揭露與罷團和曹興誠開會，賴清德在罷免中的角色也越發清晰，她不禁要問，坐在總統府裡的，是賴總統，還是輸不起就翻桌的賴主席？

請繼續往下閱讀...

王鴻薇表示，另一方面，總統府這次去函行政院，要行政院檢討，卓內閣恐怕如今要瑟瑟發抖，因為這無疑是劍指卓榮泰行政團隊在大罷免後的大究責，大罷免後賴清德的民調跌破3成，加上國內外媒體對他的文誅筆伐，賴清德的壓力與怒火，可想而知。

王鴻薇表示，只要8月23日又再一次「大罷免大失敗」，執政黨發起政治鬥爭被全民制裁，賴清德將更加的無地自容，伴君如伴虎這把火不會少燒到行政院與內閣團隊，卓榮泰恐怕只能請辭下台，行政院也將內閣改組，做出政治上的「切腹謝罪」才能平息賴的怒火。

