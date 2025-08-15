為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傳去函政院究責 王鴻薇：賴清德首度承認大罷免大失敗

    國民黨立委王鴻薇。（記者陳逸寬攝）

    國民黨立委王鴻薇。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/15 16:41

    〔記者劉宛琳／台北報導〕媒體報導，總統府在8月8日去函行政院，要求針對今年7月26日罷免投票結果檢討罷免失敗原因及提供後續施政建議。國民黨立委王鴻薇在臉書表示，這份公文是首度官方文件中，府方提及大罷免及府方認定為失敗，等於正式敲響大罷免活動的喪鐘，賴清德與執政團隊終於接受大罷免的失敗。

    王鴻薇表示，然而，這份公文背後透露的卻不只如此，首先罷免結果是全民意志結果，總統府在公文上用「失敗」一詞，不只再度坐實自己就是罷免方的事實，也讓我們更肯定總統府就是大罷免指揮中心，賴清德就是指揮官。從今年3月19日賴清德決行的民進黨黨中央的公文，到總統被揭露與罷團和曹興誠開會，賴清德在罷免中的角色也越發清晰，她不禁要問，坐在總統府裡的，是賴總統，還是輸不起就翻桌的賴主席？

    王鴻薇表示，另一方面，總統府這次去函行政院，要行政院檢討，卓內閣恐怕如今要瑟瑟發抖，因為這無疑是劍指卓榮泰行政團隊在大罷免後的大究責，大罷免後賴清德的民調跌破3成，加上國內外媒體對他的文誅筆伐，賴清德的壓力與怒火，可想而知。

    王鴻薇表示，只要8月23日又再一次「大罷免大失敗」，執政黨發起政治鬥爭被全民制裁，賴清德將更加的無地自容，伴君如伴虎這把火不會少燒到行政院與內閣團隊，卓榮泰恐怕只能請辭下台，行政院也將內閣改組，做出政治上的「切腹謝罪」才能平息賴的怒火。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播