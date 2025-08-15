823罷免決戰黃金週 民進黨明啟動「7區齊步走」火力全開

民進黨規劃明天（16日）啟動「七區齊步走、罷免投同意」徒步掃街計畫，呼籲民眾投下罷免同意票。（圖由民進黨提供）

2025/08/15 16:25

〔記者陳政宇／台北報導〕8月23日登場的七位國民黨立委罷免案，進入最後決戰階段。民進黨今（15日）說明，集結「51戰隊」立委與中央黨部幹部全面出擊、火力全開，明（16日）將啟動「七區齊步走、罷免投同意」徒步掃街計畫，呼籲民眾投下罷免同意票，守護民主自由與國家安全，恢復國會正常運作。

726第一波大罷免全盤皆墨，第二波的七件罷免案將於823登場，包括國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同日還有核三重啟公投。兼任黨主席的總統賴清德指示，民進黨會繼續與每位在罷區努力的公民並肩同行，請中央黨部與各地黨公職全力支援。

民進黨發言人韓瑩今說明，民進黨代理秘書長何博文、發言人吳崢與韓瑩以及各地黨籍公職將分進合擊，動員全台七個罷區齊步出發。本次行動鎖定投票前的黃金週末，目標是全面擴大基層聲量，並加強黨公職與地方團隊的連線合作。

據規劃，8月16日上午9時至12時，各罷區將規劃多條徒步掃街路線，全台同步展開多線齊發，每條路線至少由一位黨籍公職帶隊，搭配黨工與志工舉牌、發送文宣，將資訊傳遞到每一位選民手中。

韓瑩表示，除了掃街宣傳，若各地罷免團體當日已有活動規劃，也將納入此次行動，形成遍地開花的聲勢；同時，若罷區當晚舉辦晚會，掃街隊伍亦會同步宣傳晚會資訊，吸引更多民眾參與。面對罷免投票前黃金週末，全台支持民主的朋友必須團結行動站出來，為守護台灣的自由與民主再努力一次。

