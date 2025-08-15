罷免領銜人林敬桐轟親中 游顥反批抹紅、雙標

南投立委游顥罷免案舉辦說明會，罷免領銜人林敬桐痛批游顥親中，未替台灣、南投發聲。（記者劉濱銓攝）

2025/08/15 16:40

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委游顥罷免案今天舉辦說明會，罷免領銜人林敬桐痛批游顥親中，未替台灣發聲，甚至提案「中配6改4」、國會擴權，還在澎湖設服務處，無心為南投服務。游顥回應，「中配6改4」他已撤案，健保署也說明沒有6改4，也不會影響健保；而過去賴清德、陳菊等人也都有和中國交流，罷團「雙標」。

林敬桐說，游顥提案中國配偶取得身分證年限由6年改為4年，是為中國「洗人口」，中配父母可來台依親享受健保，將排擠健保經費，衝擊偏鄉醫療資源。

另外，游顥也提出「不在籍投票」，讓中國台商可不在籍投票，恢復國民黨附隨組織救國團，以取回不當黨產，並在國會擴權，以及刪除「心理健康計畫」預算，讓南投人無法享有諮商服務，游顥上任以來，未見對南投有益法案，有的都是親中、統戰，根本無法代表南投心聲。

游顥指出，過去許多外國配偶4年可取得台灣身分，中配則要6年，因此被國際視為族群歧視，但他提出法案後，為避免替大罷免添柴火，他也立刻撤案，且而健保署也說明，每年依親用健保名額就是60人，不會排擠健保資源。

至於他和中國交流，許多都是他在台灣透過視訊和對岸的團體打招呼，卻被罷團抹紅，其實交流就是為南投農產、觀光找出路，卻被貼標籤、無限上綱。

有關澎湖設服務處，也只是運用團隊人員位在澎湖的家，替民眾爭取機位候補，或協助在澎湖的南投人；不在籍投票更是民進黨以前就提過，相關質疑只是自打嘴巴。

南投立委游顥罷免案舉辦說明會，游顥出席回應罷團對他的質疑。（記者劉濱銓攝）

