大罷免選前黃金週 何欣純、中市綠營議員總動員要催出同意罷免票

台中市3藍委罷免投票案選前黃金週，民進黨立委何欣純（左二）率中市24名綠營議員總動員催同意罷免票。（何欣純服務處提供）

2025/08/15 16:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市包括中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔及中八區江啟臣等3藍委罷免投票案，8月23日投票，選前黃金週，民進黨台中市立委何欣純攜民進黨台中市議會黨團全體24名議員總動員，明（16日）在3罷免區5個市場分進合擊拜票，選前倒數黃金5天自18日到22日，再推出「台中環形山海屯大車掃」，盼號召選民投同意罷免票，下架不適任立委，守護台灣民主自由。

第二波大罷免國民黨7席立委罷免案將在8月23日投票，台中罷免對象包括中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔及中八區江啟臣等3藍委，選前黃金週，台中市民進黨公職挺罷「台中隊」以行動聲援罷團。

選前黃金週末，民進黨挺罷「台中隊」選擇深入民間基層，在3罷免區人氣鼎盛場所包括豐原第一市場、潭子市場、烏日三民市場、沙鹿市場及霧峰市場，向民眾拜票。

何欣純說，除她自己參與烏日三民市場拜票外，民進黨台中市議會黨團也全員出動，24名議員分組向民眾拜票，盼傳達守護台灣、為台灣的未來，投下堅定同意罷免票的重要性。

何欣純說，除台中市黨公職人員投入外，民進黨立法院黨團51戰隊也來支援台中，包括幹事長吳思瑤將前往豐原第一市場，與罷團一起向民眾喊話投下同意罷免票。

此外，選前黃金5天另推出「台中環形山海屯大車掃」行動，包括何欣純、民進黨議會黨團、市黨部與公民團體，預計自18（一）至22（五）展開大車掃，從東勢出發，經過新社、石岡、豐原、后里、神岡、潭子、大雅、沙鹿、龍井、大肚、烏日、最終點來到霧峰，踏遍台中環形山、海、屯，說明守護台灣民主自由的必要與決心，盼民眾823出門投票投同意罷免票。

