為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡英文、馬英九都曾經歷低迷！ 溫朗東點綠營失策點

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    2025/08/15 16:20

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726罷免失利後，許多民進黨支持者對總統賴清德感到不滿，許多建議與批評開始在各個社群平台浮出。對此，名嘴溫朗東表示，前總統蔡英文、馬英九都曾經歷這樣的困境，但蔡英文獲得翻轉，馬英九一蹶不振，賴清德會呈現哪種走勢，解鈴還須繫鈴人。

    溫朗東在臉書PO文表示，藍營覺得賴太強硬，綠營覺得賴太軟弱，這種兩面不討好的狀況，民調低迷時的蔡英文、馬英九都曾經歷。蔡英文獲得翻轉，馬英九一蹶不振，賴清德會呈現哪種走勢，解鈴還須繫鈴人

    溫朗東指出，支持者不滿，原因是發現執政團隊的驚慌失措，領導信心動搖。光一個普發現金，726前舉棋不定，726後還是畏畏縮縮，拖了三個禮拜才拍板定案。為何拖那麼久？看民調、看風向，不見棺材不掉淚，非得看到民調雪崩，才緊急的決定作法，決定後又缺乏明快果決的溝通，讓不同意見的支持者能夠含淚歸隊。

    溫朗東直言，這個執政團隊開始讓本土派覺得，他們好像沒想過自己會輸，沒想過輸了之後要怎麼撤退、清理戰場、重整再戰。從去年一月投票結果出來，綠營國會不過半，對藍白採取對抗策略，但面對藍白接連出招，國會改革、憲訴法、財劃法、甚至最近的虐童修法，藍白的法案版本問題多，但綠營的版本在哪裡？不提對案，論理上就難以說服搖擺選民，攻防劣勢越來越明顯。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播