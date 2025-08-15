蔡英文、馬英九都曾經歷低迷！ 溫朗東點綠營失策點

總統賴清德。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕726罷免失利後，許多民進黨支持者對總統賴清德感到不滿，許多建議與批評開始在各個社群平台浮出。對此，名嘴溫朗東表示，前總統蔡英文、馬英九都曾經歷這樣的困境，但蔡英文獲得翻轉，馬英九一蹶不振，賴清德會呈現哪種走勢，解鈴還須繫鈴人。

溫朗東在臉書PO文表示，藍營覺得賴太強硬，綠營覺得賴太軟弱，這種兩面不討好的狀況，民調低迷時的蔡英文、馬英九都曾經歷。蔡英文獲得翻轉，馬英九一蹶不振，賴清德會呈現哪種走勢，解鈴還須繫鈴人

溫朗東指出，支持者不滿，原因是發現執政團隊的驚慌失措，領導信心動搖。光一個普發現金，726前舉棋不定，726後還是畏畏縮縮，拖了三個禮拜才拍板定案。為何拖那麼久？看民調、看風向，不見棺材不掉淚，非得看到民調雪崩，才緊急的決定作法，決定後又缺乏明快果決的溝通，讓不同意見的支持者能夠含淚歸隊。

溫朗東直言，這個執政團隊開始讓本土派覺得，他們好像沒想過自己會輸，沒想過輸了之後要怎麼撤退、清理戰場、重整再戰。從去年一月投票結果出來，綠營國會不過半，對藍白採取對抗策略，但面對藍白接連出招，國會改革、憲訴法、財劃法、甚至最近的虐童修法，藍白的法案版本問題多，但綠營的版本在哪裡？不提對案，論理上就難以說服搖擺選民，攻防劣勢越來越明顯。

