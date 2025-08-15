賴清德未提抗戰 朱立倫：忘了歷史的人怎帶領國家走向未來？

國民黨主席朱立倫今日在臉書發文指出，作為中華民國的總統，賴清德在發文中高談民主與和平，隻字未提中華民國的抗戰歷史、320萬國軍的犧牲，也完全抹去國民黨領導抗戰的史實。圖為朱立倫在「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展致詞。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/15 15:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日在臉書發文指出，80年前的今天，全體中華兒女歷經8年奮戰，終於在民國34年迎來抗戰勝利，也才有台灣從殖民統治中重返祖國的歷史轉折，但令人痛心的是，作為中華民國的總統，賴清德在發文中高談民主與和平，隻字未提中華民國的抗戰歷史、320萬國軍的犧牲，也完全抹去國民黨領導抗戰的史實。

朱立倫強調，和平不是口號，民主更不能選擇性遺忘，「忘了歷史的人，怎麼帶領國家走向未來？扭曲歷史的人，怎能說要守護民主自由？仍在內部製造仇恨、說要打掉雜質的人，又憑什麼高喊團結台灣？」

朱立倫表示，國民黨是創建中華民國的政黨，是領導抗戰勝利的政黨，也是光復台灣、守護民主自由的政黨，有責任、義務與全體國人一同守護中華民國，讓歷史真相永遠被記得、讓自由的火炬繼續燃燒，這段歷史，不容扭曲、不容抹滅。

朱立倫還說，今年大家感謝國民黨與民眾黨立委共同努力，立法院正式通過恢復「台灣光復節」為國定假日，這是對歷史的尊重，也是對先賢的致敬。

