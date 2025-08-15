為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    以原民傳統領域獲利未落實共管 教育部、3大學及原民會被監院糾正

    監察院糾正教育部、國立台灣大學、中興大學、屏東科技大學及原住民族委員會。（資料照）

    監察院糾正教育部、國立台灣大學、中興大學、屏東科技大學及原住民族委員會。（資料照）

    2025/08/15 17:11

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（15）日公告14日通過監委浦忠成、賴鼎銘調查案，糾正教育部、國立台灣大學、中興大學、屏東科技大學及原住民族委員會，其管理的台大實驗林與山地農場、興大惠蓀林場、屏科大達仁林場，長期利用原住民族傳統領域土地及自然資源獲利，卻未落實與原住民族實質共管及利益回饋，原民會更在18年間放任共管機制流於形式，怠於履行職責。

    監院今天發布新聞稿指出，上述林場多位於鄒族、布農族、泰雅族、賽德克族及排灣族傳統領域或高砂族保留地，從日治時期劃定為國有地沿用至今，影響原住民族集體權利甚鉅。教育部與3校漠視歷史背景與族人權益，未建立有效共管機制，違反憲法增修條文、原住民族基本法及國際人權公約規範；原民會則自失主管立場，致實質共管遲未落實。

    糾正案文指出，教育部訂頒的共管規範欠缺明確定義與作用法內涵，3校僅形式成立共管會，重大計畫付之闕如，族人批評因循敷衍；原民會明知各單位各行其是，卻18年來未積極改善。此外，原民會對鄒族、信義鄉東埔及達仁鄉南田部落的土地劃設提報多年未公告，並以協調困難為由拖延。

    案文並提及，鄒族鹿楮大社傳統領域位於台大實驗林30林班地，日治時期被收為官有林地後撥交台大管理，族人返還訴求多年未果，遺址更遭違法濫墾。自2023年提出召開平台會議以來，教育部、原民會、台大及地方政府均未行動，相關真相調查報告書遭束之高閣。

    監委強調，教育部應依「地方創生」及「大學社會責任」政策，結合學術與科技專業回饋部落，並在森林碳匯與碳權交易上與原住民族合作，創造共管與資源共享的良性循環，落實轉型正義與永續發展。

