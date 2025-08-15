為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投是公民權利 鍾東錦呼籲苗栗鄉親踴躍投票表達意見

    無黨籍苗栗縣長鍾東錦在苗栗縣議會臨時會中，表態支持核三延役，並請縣民不管同意與否，都要出席投票表達自己的意見。（記者張勳騰攝）

    無黨籍苗栗縣長鍾東錦在苗栗縣議會臨時會中，表態支持核三延役，並請縣民不管同意與否，都要出席投票表達自己的意見。（記者張勳騰攝）

    2025/08/15 16:24

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會臨時會今（15）日進行臨時動議議程，多位議員詢問公投核三廠延役議題，縣長鍾東錦支持、還是反對？無黨籍的鍾東錦回應說，幾乎先進國家都用核電，那既然先進的國家用核電，我們科技有沒有比人家強？我們為什麼不用？他個人支持核三延役，並呼籲苗栗鄉親，公投是公民的權利，不管是同意或不同意，都應出席投票，表達自己的意見。

    鍾東錦答詢指出，現在的科技的進步，將來核廢料的處理是一定有方法，其實現在已經接近要成功了，而且看現在世界各國報告，包括美國、法國、俄國等先進的國家幾乎都用核電，那既然先進的國家用核電，我們科技有沒有比人家強？我們為什麼不用？我們沒有水力發電，若用風力發電，台灣冬天吹東北季風，可是冬天不太缺電，夏天吹西南風風小，風力發電也不強。

    鍾東錦表示，如果台灣缺電是全台的事情，絕對不是一個縣市可以避免的，為維護台灣的國力，他個人是支持核三延役，他希望在8月23日，雖然苗栗沒有罷免案，苗栗縣民還是要出席投票，表達自己的意見，不一定要投同意，也可以投不同意，公投是公民的權利，請大家不要喪失自己的權利

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播