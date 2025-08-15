公投是公民權利 鍾東錦呼籲苗栗鄉親踴躍投票表達意見

無黨籍苗栗縣長鍾東錦在苗栗縣議會臨時會中，表態支持核三延役，並請縣民不管同意與否，都要出席投票表達自己的意見。（記者張勳騰攝）

2025/08/15 16:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會臨時會今（15）日進行臨時動議議程，多位議員詢問公投核三廠延役議題，縣長鍾東錦支持、還是反對？無黨籍的鍾東錦回應說，幾乎先進國家都用核電，那既然先進的國家用核電，我們科技有沒有比人家強？我們為什麼不用？他個人支持核三延役，並呼籲苗栗鄉親，公投是公民的權利，不管是同意或不同意，都應出席投票，表達自己的意見。

鍾東錦答詢指出，現在的科技的進步，將來核廢料的處理是一定有方法，其實現在已經接近要成功了，而且看現在世界各國報告，包括美國、法國、俄國等先進的國家幾乎都用核電，那既然先進的國家用核電，我們科技有沒有比人家強？我們為什麼不用？我們沒有水力發電，若用風力發電，台灣冬天吹東北季風，可是冬天不太缺電，夏天吹西南風風小，風力發電也不強。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦表示，如果台灣缺電是全台的事情，絕對不是一個縣市可以避免的，為維護台灣的國力，他個人是支持核三延役，他希望在8月23日，雖然苗栗沒有罷免案，苗栗縣民還是要出席投票，表達自己的意見，不一定要投同意，也可以投不同意，公投是公民的權利，請大家不要喪失自己的權利

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法