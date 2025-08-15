柯文哲「騎飛輪收300萬」重頭戲來了！ 送錢者邱清章下週二作證

陳盈助的左右手邱清章。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城等弊案，繼本週二傳喚基隆市副市長邱佩琳作證說明送錢至台北市長室，親交200萬元給時任市長柯文哲、並2度將各200萬元放住家管理室通知柯文哲派員來收取的過程後，下週二（19日）將傳喚「博奕教父」陳盈助的左右手邱清章作證，邱清章於2022年10月受陳之託至市長室親手交付300萬元現金給正在踩飛輪的柯文哲，柯只回「嗯嗯...好好好謝謝」。

合議庭排定19日將全日開庭，傳喚3名證人，第1棒是邱清章，接著詰問北市府前秘書長兼都委會副主委陳志銘，下午由透過邱佩琳介紹捐30萬元至賴香伶獻金專戶的和泰大金執行長黃海清作證。

北檢偵查期間，陳盈助證稱，2022年10月邱清章在玫瑰園咖啡廳告訴他，民眾黨（競總主任）周芳如有來找他，說民眾黨有個基金會辦公室要裝潢，開口希望他捐300萬元，過了2、3天陳盈助就拿300萬現金到嘉義市玫瑰園咖啡廳交給邱清章轉交柯。

邱清章偵查證詞指出，2022年10月24日他持以紙袋裝的綑成3綑的300萬元現金，以兩張A4白紙前後疊著，蓋在300萬元現金上面，北上到台北市政府，周芳如把他帶到市長辦公室坐下後就出去了，他把現金紙袋放在他座位旁茶几附近的地上，名片放茶几上。

邱清章說，當時柯文哲正在踩飛輪機，邱說：「市長，芳如有說你個人辦公室需要幫忙，我代表基金會過來看你一下」，柯文哲繼續踩著飛輪說：「嗯嗯」，但未接話，邱清章覺得繼續坐著沒有意思，就對柯文哲說「市長我跟人約吃飯，我就先走了」，柯文哲回應「好好好謝謝」，邱清章就直接把現金放在市長辦公室地上後離開，而柯文哲從頭到尾都沒有離開飛輪機。

第2名證人陳志銘，曾任北市府財政局長、秘書長，2021年9月9日都委會第783次會議作成決議，定案將京華城容積率擴增到840％，陳志銘當時身兼都委會副主委，但第783次會議當天，陳志銘請假未出席。北檢去年11月12日曾傳喚陳志銘作證。

至於黃海清，因柯文哲隨身碟「工作簿」Excel檔案中，記載以基隆市副市長邱佩琳為「經理人」的8筆金流中，有一筆是（和泰大金會長）蘇一仲-30，邱佩琳12日證稱她未找蘇一仲，而是找其執行長、她的多年好友黃海清幫忙，錢直接匯入當時在競選桃園市長的賴香伶政治獻金專戶，未經手於她。

柯文哲隨身碟「工作簿」檔案內容。（資料來源：北檢起訴新聞稿）

