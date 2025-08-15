為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔣萬安挺盧秀燕要政院還錢 主計總處：追加預算案就是考量地方需求

    台北市長蔣萬安今要行政院公開透明關稅談判，將地方一般補助款還給人民。（資料照）

    台北市長蔣萬安今要行政院公開透明關稅談判，將地方一般補助款還給人民。（資料照）

    2025/08/15 15:22

    〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市長蔣萬安昨（14）日為護航台中市長盧秀燕在行政院會中的發言，批評行政院「應該要面對民意，不要只想著快樂在一起」。蔣萬安今再回應，要行政院公開透明關稅談判，將地方一般補助款還給人民。行政院主計總處表示，提出追加預算案本來就是考量各地方政府財務需求，追加一般性補助款636億元。

    行政院會昨通過今年度中央政府總預算追加預算案，總計編列878億4136萬餘元。主計總處簡報指出，今年度總預算案歲出遭刪減2076億元，其中須由行政院自行調整刪減636億元，政院衡酌總預算已遭刪減1439億元，因此僅能勉予調減對縣市政府一般性補助款。

    主計總處說明，立法院刪減致影響中央及地方各項施政數768.8億元，包括考量各地方政府財務需求，追加一般性補助款636億元；中央各機關刪減數，經嚴格控管撙節執行後，對推行各項施政計畫仍產生衝擊，經檢討後確有需要132.8億元。

    此外，還有原住民保留地禁伐補償23.7億元、提升國軍待遇59.5億元、加強外交執行量能11億元、罷免及重啟核三公投15.4億元。

