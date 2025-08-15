日本侵華造就共產中國誕生 陳儀深：歷史一大諷刺

國史館今（15）日開幕的「亮光與暗影：1945前後的台灣重要史料微型展」，呈現當時既有歡迎「光復」的情感，也有因治理失能導致二二八事件的衝突。館長陳儀深於展場內進行解說導覽。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/15 16:27

〔記者方瑋立／台北報導〕國史館今（15）日舉行「蔣中正日記（1937-1947）」新書發表座談會，館長陳儀深致詞指出，1937至1947年間涵蓋中日戰爭8年與戰後2年，國共關係始終是既合作又鬥爭，最終中共在蘇聯協助與政治宣傳成功下於內戰中勝出，成立中華人民共和國。他直言，日本侵略中國，反而促成共產中國的誕生，這是歷史的一大諷刺。

他說，西安事變後蔣介石被迫停止「攘外必先安內」，與中共合作抗日。據張玉法院士研究，1937至1942年間國軍及游擊隊在敵後戰場佔優勢，1943年後則由共軍佔優勢。雙方在敵後戰場首要目標是擴充地盤，其次才是抗日，共軍為擴張地盤，常藉抨擊國民黨不抗日激發民族主義情緒，並使攻擊國軍行動「富有正義性」。

陳儀深指出，蔣中正領導全面抗戰、應邀參加開羅會議，與美英蘇同盟打敗日本，並參與創立聯合國，讓中華民國成為常任理事國之一，這些功業在中國歷史角度是重要成就，不容抹煞。然而在2025年的台灣，回顧80年前的巨變，應以多元視角理解，不拘泥於單一論述。

國史館同日開幕的「亮光與暗影：1945前後的台灣重要史料微型展」，呈現當時既有歡迎「光復」的情感，也有因治理失能導致二二八事件的衝突，並展出蔣介石1947年日記等珍貴史料，供社會共同回顧、反思。

國史館舉辦《蔣中正日記（1937-1947）》新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

