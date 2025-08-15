為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    紀念二戰「終戰」80週年 陳儀深：字面意義即戰爭結束具中性意涵

    國史館今（15）日舉辦《蔣中正日記（1937-1947）》新書發表會，館長陳儀深於會中致詞。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/15 16:34

    〔記者方瑋立／台北報導〕今天適逢二戰終戰紀念日，國史館配合終戰80週年系列活動，今（15）日舉行「中日戰爭到終戰接收學術討論會」暨「蔣中正日記（1937-1947）」新書發表座談會。館長陳儀深致詞時說，國史館系列紀念「終戰」的活動見報後，有媒體和網友甚至中國國台辦批評使用「終戰」而不用「抗戰勝利」是媚日、曲解歷史，實屬不必要也不公平，終戰字面意義就是戰爭結束，具中性意涵。

    國史館紀念活動包括與台灣文獻館合辦6場系列講座、為期3天的「中日戰爭到終戰接收學術討論會」及402室展出的「亮光與暗影：1945前後的台灣重要史料微型展」，盼邀社會各界全面回顧並省思關鍵年代歷史。

    陳儀深說，1937至1947年的蔣中正日記，涵蓋中日戰爭8年及戰後2年，與研討會時間斷限相符，因此將新書發表會與紀念活動同時舉行，相得益彰。

    陳儀深提到，活動訊息見報後，包括總統賴清德今天也提及終戰紀念，卻有媒體、網民，甚至中國國台辦發言人批評使用「終戰」是媚日、不用「抗戰勝利」是曲解歷史。他強調，這樣只看標題就攻擊，雖反映社會分歧與政治對立，但屬不必要也對國史館不公平。

    他回憶，父親曾在日治時期赴南洋當軍伕，因眼疾提前返台倖免於難。成長過程中聽父親用「降伏」描述戰後生活，起初誤認與「光復」相同，後來才理解兩者立場南轅北轍。他認為，這是生命經驗差異造成的用詞不同，應互相尊重。「終戰」字面意義就是戰爭結束（the end of the war），含有中性意涵。

