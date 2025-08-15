投書《華盛頓郵報》! 陳建志批西方虛偽行徑 承認巴勒斯坦卻不承認台灣

台灣智庫、未來世代基金會顧問委員陳建志在《華盛頓郵報》投稿，指出許多國家承認巴勒斯坦卻不承認台灣的虛偽行徑。（法新社）

2025/08/15 17:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣在國際上長期受中國打壓，且面臨擁有構成國家的條件，卻不被全球多數國家承認，台灣智庫、未來世代基金會顧問委員陳建志在《華盛頓郵報》投稿，指出許多國家承認巴勒斯坦卻不承認台灣的虛偽行徑，一個正常運作的民主國家被擱置，而一個分裂的實體卻獲得外交地位。

陳建志是一位電信顧問，目前擔任兩個台灣組織的顧問委員會成員，包括「台灣智庫」與「未來世代基金會」。

陳建志在《華盛頓郵報》投書，他指出許多西方民主國家正在排隊承認巴勒斯坦國，但在法律和政治上，卻在對一個在法律意義上尚未存在的實體授予正當性，同時，西方領導人承諾在遭受外部侵略時會援助的台灣，這個在經濟上至關重要且運作良好的民主政體，卻依然未被承認，這種虛偽的態度會招致麻煩。

那些試圖憑空創造巴勒斯坦國的人，其目的之一是限制以色列干預的能力。針對台灣與中國的情勢，卻沒有採取類似的舉措來對抗中國。透過承認其中一個實體，卻不承認另一個，西方領導人正在向北京發出信號，表明其對台北的承諾不應被視為太認真。這種錯誤的計算很可能會帶來嚴重的後果。

根據《蒙特維多國家權利義務公約》第一條，一個國家必須擁有明確的領土、永久的人口、有效的政府和從事國際關係的能力。台灣不僅滿足還遠超這些標準。它擁有超過2300萬人口，一個充滿活力的民主制度、獨立的司法體系、專業的軍隊、國家貨幣和一個健全行政架構。台灣以「台灣」的名義與數十個國家進行貿易，並與幾乎所有主要經濟體都有往來。

今年，台灣的國國內生產毛額（GDP）預計將超過8000億美元。自由之家（Freedom House）給予台灣民主制度94/100的高分，代表比英國更自由，與德國分數不相上下。《經濟學人》智庫（Economist Intelligence Unit）將台灣列為全球第12名的民主治理國家，為亞洲第一。台灣護照可免簽證前往將近140個國家。

台灣也在人道、醫療、教育和農業領域做出全球性貢獻。從為日本和土耳其提供地震救援，到向世界各地捐贈新冠肺炎物資，再到支援烏克蘭，台灣一再展現出承擔國際責任的意願。

將台灣與巴勒斯坦的現況進行比較：若硬要識別一個統一的巴勒斯坦實體而言，它依舊政治分裂，治理仍然不足，缺乏穩定的政府和尚未明確的邊界。然而，聯合國目前有超過140個會員國承認它是個國家，自2012年以來，巴勒斯坦在聯合國中一直享有非會員觀察員地位。與此同時，台灣擁有完整的主權功能和積極參與國際事務，卻被排除在外，被迫使用「中華台北」的名稱。

這種鮮明的對比反映了政治勇氣的失敗。西方民主國家拒絕承認台灣，並非出於資格上的懷疑，而是對中國經濟報復的恐懼。然而，這種外交上的自我噤聲破壞了西方捍衛的「以規則為基礎的國際秩序」。如果未來中國發動侵略，並稱侵略行為是「內部事務」，西方希望能援引的法律與政治正當性將被大大削弱。

從戰略來看，台灣的重要性是無可爭辯的。全球超過90%的最先進半導體都是由台灣製造的。這些晶片不僅為AI的發展提供動力，也為軍事系統、醫療技術和全球供應鏈提供動力。如果說20世紀是依賴中東石油的世紀，那麼21世紀便是仰賴台灣晶片的時代。保護台灣對於維護全球技術生態系統以及自由世界的經濟穩定至關重要。

儘管如此，中國國家主席習近平一再重申了「統一台灣」的承諾（在法律上沒有依據的）。在他的主政下，中國放棄了所有「和平崛起」的姿態，反而愈發將自身定位為與現存西方秩序對抗的力量。它利用了全球化，透過利用國家補貼和傾銷手段掏空西方鋁、太陽能電池板、電池和電動汽車等產業，同時將這些經濟收益用於軍事擴張和積極支持反西方政權。

台灣地位的模糊策略在地緣政治上已不再可行。日本已經宣布「台灣的安全就是日本的安全」。法國、德國和加拿大的軍艦現在穿過台灣海峽、立陶宛與捷克已大幅提升與台灣的外交互動。北約2024年公報明確表示，印太地區的和平對全球戰略穩定至關重要。

美國也正在積極採取行動。它正在深化與澳洲和菲律賓的軍事合作。在五月的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）中，國防部長佩里·赫格斯特（Pete Heggseth）果斷宣布：「任何共產黨中國企圖以武力征服台灣的行為，都將給印太地區和世界帶來毀滅性的後果」並補充道：「如果威懾失敗......我們準備好做國防部最擅長的事情——戰鬥並果斷獲勝。」此外，國防部官員也敦促亞洲盟友放棄模糊政策，提升國防預算與軍事能力。

然而，僅憑這些強硬言辭是不夠的。全面外交承認應緊隨其後，如果國際社考慮承認一個像巴勒斯坦這樣不合格的候選者，那麼它肯定有能力迅速承認台灣這個高度成熟的民主政體。

