為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    吳思瑤批白阻北士科發展 黃瀞瑩回擊綠政策錯誤、吳「含血噴人」

    民進黨立委吳思瑤今（15日）表示，民眾黨反對「200億台電電力強化」預算、阻礙北士科發展。對此，民眾黨士北區市議員黃瀞瑩說，北士科要的是穩定能源，不是民進黨錯誤能源政策，更批評吳思瑤「含血噴人」。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤今（15日）表示，民眾黨反對「200億台電電力強化」預算、阻礙北士科發展。對此，民眾黨士北區市議員黃瀞瑩說，北士科要的是穩定能源，不是民進黨錯誤能源政策，更批評吳思瑤「含血噴人」。（資料照）

    2025/08/15 15:15

    〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達台灣總部將落腳北投士林科技園區，民進黨士北區立委吳思瑤今（15日）表示，支持輝達落腳，更支持政院編列台電電網韌性預算助北士科產業發展，但民眾黨竟反對「200億台電電力強化」預算、阻礙北士科發展。對此，民眾黨士北區市議員黃瀞瑩說，北士科要的是穩定能源，不是民進黨錯誤能源政策，更批評吳思瑤「含血噴人」。

    吳思瑤今臉書發文指，她是北投士林立委，支持輝達落腳北士科，更支持行政院編列台電電網韌性預算，助力北士科園區產業發展，但民眾黨竟反對「200億台電電力強化」預算，就是阻礙北士科發展，更是輝達進駐北士科的絆腳石。文章還附註，北士科是柯文哲搶去當政績的地方。

    黃瀞瑩也透過臉書回擊，在輝達還沒宣布要在士林、北投設總部，北市府還沒證實，輝達鎖定T17、T18 之前，這兩塊地，被多少人說是圖利、是弊案。可是當科技大廠喊要進駐後，罵人的開始支持，嗆人的改口說要協助產業，還有人指責一直以來堅守立場的政黨在拖累城市的發展。

    她說，要提醒民進黨，台電10年砸了5645億要強化電網韌性，現在又用「追加預算」方式，要補助台電200億，聲稱要穩定供電，這次的細項是什麼？連台電自己都說不清楚。

    黃瀞瑩質疑，幾個月前行政院大砍地方補助款，直接衝擊「北投士林科技園區交通用地價購款及購置案」，能代表在地跟中央溝通的民代，又為地方爭取了什麼？

    她強調，北士科最重要的癥結點，是在缺少中央補助款的情況下，市政建設如何不被影響，如何避免交通夢魘重演？未來輕軌建設的進展，都有賴一票票選出來的在地民代，向中央建言，為民發聲。輝達落腳北士科需要穩定的能源供應，而不是民進黨錯誤的能源政策。

    黃瀞瑩說，北士科需要的很簡單，是穩定、透明、有規劃的能源與建設；人民需要的很單純，就是不要停電、不要缺電、不要空污。監督預算讓錢花在刀口上是民代天職，立場可以有，政策可以辯，但別含血噴人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播