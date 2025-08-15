吳思瑤批白阻北士科發展 黃瀞瑩回擊綠政策錯誤、吳「含血噴人」

民進黨立委吳思瑤今（15日）表示，民眾黨反對「200億台電電力強化」預算、阻礙北士科發展。對此，民眾黨士北區市議員黃瀞瑩說，北士科要的是穩定能源，不是民進黨錯誤能源政策，更批評吳思瑤「含血噴人」。（資料照）

2025/08/15 15:15

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達台灣總部將落腳北投士林科技園區，民進黨士北區立委吳思瑤今（15日）表示，支持輝達落腳，更支持政院編列台電電網韌性預算助北士科產業發展，但民眾黨竟反對「200億台電電力強化」預算、阻礙北士科發展。對此，民眾黨士北區市議員黃瀞瑩說，北士科要的是穩定能源，不是民進黨錯誤能源政策，更批評吳思瑤「含血噴人」。

吳思瑤今臉書發文指，她是北投士林立委，支持輝達落腳北士科，更支持行政院編列台電電網韌性預算，助力北士科園區產業發展，但民眾黨竟反對「200億台電電力強化」預算，就是阻礙北士科發展，更是輝達進駐北士科的絆腳石。文章還附註，北士科是柯文哲搶去當政績的地方。

黃瀞瑩也透過臉書回擊，在輝達還沒宣布要在士林、北投設總部，北市府還沒證實，輝達鎖定T17、T18 之前，這兩塊地，被多少人說是圖利、是弊案。可是當科技大廠喊要進駐後，罵人的開始支持，嗆人的改口說要協助產業，還有人指責一直以來堅守立場的政黨在拖累城市的發展。

她說，要提醒民進黨，台電10年砸了5645億要強化電網韌性，現在又用「追加預算」方式，要補助台電200億，聲稱要穩定供電，這次的細項是什麼？連台電自己都說不清楚。

黃瀞瑩質疑，幾個月前行政院大砍地方補助款，直接衝擊「北投士林科技園區交通用地價購款及購置案」，能代表在地跟中央溝通的民代，又為地方爭取了什麼？

她強調，北士科最重要的癥結點，是在缺少中央補助款的情況下，市政建設如何不被影響，如何避免交通夢魘重演？未來輕軌建設的進展，都有賴一票票選出來的在地民代，向中央建言，為民發聲。輝達落腳北士科需要穩定的能源供應，而不是民進黨錯誤的能源政策。

黃瀞瑩說，北士科需要的很簡單，是穩定、透明、有規劃的能源與建設；人民需要的很單純，就是不要停電、不要缺電、不要空污。監督預算讓錢花在刀口上是民代天職，立場可以有，政策可以辯，但別含血噴人。

