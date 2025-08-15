為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    為政治舞台犧牲屏東人 民進黨批黃國昌核能態度不一

    民進黨發言人戴瑋姍。（資料照）

    民進黨發言人戴瑋姍。（資料照）

    2025/08/15 14:54

    〔記者陳政宇／台北報導〕核三重啟公投將於8月23日投票，總統暨民進黨主席賴清德主張，安全並非公投能解決；民眾黨主席黃國昌則質疑，民進黨的第一個公投題目就是核四，賴邏輯錯亂、數典忘祖。對此，民進黨今（15日）強調，賴清德立場一貫且明確，核安是科學問題，而黃國昌對核能的態度前後不一、換了政黨換了腦袋，犧牲屏東人安全換取自身政治舞台。

    民進黨發言人戴瑋姍說明，賴清德立場非常一貫且明確，核安是科學問題，不是公投能夠解決。黃國昌以政治凌駕科學甚至人民安全之上，一再攻擊抹黑民進黨政府與賴總統，企圖以公投操弄成民粹製造社會對立，令人遺憾。

    戴瑋姍回顧，賴清德立場始終如一，2018年核四「不同意」、2025年核三仍「不同意」，立場堅定始終以安全為最高原則，反觀黃國昌挺核反核立場前後不一，換了政黨換了腦袋，毫無理由的立場大幅轉變，請問宣布參選新北市長的黃國昌，支持核一、核二、核四電廠嗎？還是未來你會支持核五蓋在新北？請黃國昌出來說清楚。

    戴瑋姍重申，對於核電議題民進黨秉持三個原則「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」。程序上「兩個必須」，第一，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法；第二，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。

    戴瑋姍並指出，三個原則、兩個必須是政府面對核安的基本態度，而黃國昌在核電議題昨是今非的態度，只是傲慢冷血的投機政客，不顧屏東人的安危，要屏東獨自承擔核安風險，以換取自身政治舞台。

    熱門推播