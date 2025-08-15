為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民眾黨團反對強化電力預算 吳崢：普發1萬連帶被擋

    民進黨發言人吳崢表示，因為民眾黨反對，普發現金一萬塊，也一起被擋了！（圖擷取自 臉書）

    民進黨發言人吳崢表示，因為民眾黨反對，普發現金一萬塊，也一起被擋了！（圖擷取自 臉書）

    2025/08/15 13:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院院會昨通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878.4億餘元，其中新增強化電力系統200億元，引發民眾黨團質疑。對此民進黨發言人吳崢表示，因為民眾黨反對，普發現金一萬塊，也一起被擋了！

    吳崢在臉書PO文表示，為了因應關稅挑戰，「再」加強產業支持，也照顧弱勢族群，行政院昨天通過了「特別條例」的修正草案，包括在野黨訴求的普發現金，也在這次的修正中安排相關時程，結果令人意外的，黃國昌和民眾黨居然再次反對特別條例修正草案！

    吳崢指出，黃國昌在辯論會上說AI時代到來，電力即算力、算力即國力；說台灣需要強化能源韌性，這次的修正草案，特別針對工業、科技產業園區的需求編列約200億，要提升北士科、五股、樹林、龍潭、銅鑼、中科、仁武、花蓮等產業園區的電網韌性。

    吳崢直言，這就是支持AI產業！這就是提升供電韌性！蔣萬安熱烈歡迎輝達落腳的北士科，強化電網韌性不好嗎？盧秀燕強調台積電不會出走的中科擴廠，強化電網韌性不好嗎？還有，因為民眾黨反對，普發現金一萬塊，也一起被擋了！

