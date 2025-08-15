為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    稱游顥「親中媚共」立委 賴中強：若不服可以再告一次

    經濟民主連合智庫召集人賴中強律師直指游顥有「四面紅旗」，是名副其實的「親中媚共」立委。（記者張協昇攝）

    經濟民主連合智庫召集人賴中強律師直指游顥有「四面紅旗」，是名副其實的「親中媚共」立委。（記者張協昇攝）

    2025/08/15 14:59

    〔記者張協昇／南投報導〕823罷免投票倒數，經濟民主連合智庫召集人賴中強律師，今（15日）在南投「去游除垢」罷團召開的記者會中直指游顥有「四面紅旗」，是名副其實的「親中媚共」立委，自己曾是被游顥告的人，但已獲不起訴處分，游顥若不服可以再告一次。

    賴中強表示，游顥第一面紅旗是參加426傅崐萁中國團；第二面紅旗連署「兩岸人民關係條例」第29條修法並強調「淡化主權」、「台海是中國內戰關係」；第三面紅旗連署「國家安全戰略法草案」，讓立委取代總統決定年度國家安全應辦事項；第四面紅旗中配入籍年限由6年縮短為4年。

    反共護台志工聯盟發言人周軒說，南投與杭州舉辦「兩湖論壇」17年，是標榜「以92共識為基石的城市統戰交流活動」，游顥從當縣議員時就相當關心，這與游顥擔任立委後提出的種種親中法案，難道是巧合嗎？南投選民有權利知道游顥背後代表中國多少統戰勢力？游顥跟隨的洪秀柱、馬英九又分別承諾了中共什麼？

    立法委員王定宇也在立法院連線指出，台灣正面對中國嚴重威脅，軍機、艦與海警船每日騷擾，民進黨團推動的國安法案，竟在程序委員會被游顥及國民黨封殺超過500次，呼籲綽號「友孝」的游顥，「友孝」是要對國家、對人民，不是對中國「友孝」。

    國立成功大學政治學系梁文韜教授表示，中國每個省負責台灣一個縣市的統戰，力道相當強，若不正視香港慘痛歷史，台灣很有可能變成下一個香港。

    南投「去游除垢」罷團15日舉辦記者會，指立委游顥是赴中接受統戰第一名。（記者張協昇攝）

    南投「去游除垢」罷團15日舉辦記者會，指立委游顥是赴中接受統戰第一名。（記者張協昇攝）

