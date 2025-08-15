為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    賴清德辭黨主席可提升民調？王世堅：呂秀蓮很多看法是對的

    民進黨立委王世堅。（資料照）

    2025/08/15 13:09

    〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德施政滿意度下滑，前副總統呂秀蓮建議賴清德辭去民進黨主席，轉型為「全民總統」，專注處理國政，民調有望迅速回升。對此，民進黨立委王世堅今天表示，尊重賴的決定，並認為，現在國事如麻、黨務如麻，呂副總統有很多看法是對的。

    呂秀蓮14日在政論節目表示，近期數份民調顯示賴清德的支持度已降至上任以來新低，甚至有數據低於3成。她建議，執政團隊應把握時間推動改革，若賴清德能辭去民進黨黨主席，轉型為「全民總統」，有望迅速提升民調；同時示警，若執政團隊不及時改革，恐步上過去「9%總統」的覆轍。

    王世堅表示，他尊重呂秀蓮的很多看法，現在國事如麻、黨務如麻，此時此刻尊重賴清德總統的決定。他說，「呂秀蓮副總統很多看法其實是對的」，但這些都只是希望能獲尊重或採用的諫言，最後決定權還是在當事人身上。

    民進黨團幹事長吳思瑤說，會參考並感謝呂秀蓮等前輩夥伴的意見，至於這到底是否合理可行，大家都可以進行更多思考跟判斷。她認為，執政黨現在應該要趕快重整步伐、整隊再出發，行政部門可能會面臨人事改組，希望這是讓社會有感的改組，趕快讓行政院藉由人事的改組，讓政策更詳盡，讓團隊合作更有力。

    民進黨立委林俊憲則認為，總統不應該辭黨主席，這在各黨都是如此，總統兼任黨主席同時也是資源、責任與能力的結合。

