有不利證據就暴走 簡舒培嗆：柯氏夫妻到底在掩蓋什麼？

柯文哲妻子陳佩琪（右）昨到庭旁聽京華城案審訊，庭中失控大吼；圖為庭後陳佩琪情緒激動，落淚步出法庭。（資料照）

2025/08/15 13:14

〔記者甘孟霖／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城案近日開庭，不過卻屢次出現砸卷宗、摔水瓶行為，連其妻陳佩琪都在旁聽時對法官怒吼。民進黨北市議員簡舒培今（15日）批評，一有證詞對柯文哲不利，柯氏夫妻就會上演失序行為，搭配臉書發文帶風向，想透過熟悉的聲量戰操弄司法，柯氏夫妻的激情演出，到底在掩蓋什麼？

簡舒培今表示，前幾天北院傳喚基隆市副市長邱佩琳出庭作證，邱佩琳也證實，前後共幫信義房屋周俊吉夫妻、文華東方董事長林命群，以及基隆市長謝國樑的母親林曼麗轉交金錢給柯文哲。這些人名跟金額，都被記錄在柯文哲隨身碟當中的「工作簿」EXCEL檔案，而同份檔案中記載的「小沈1500」，民眾黨恐怕拗斷了都拗不過去。

請繼續往下閱讀...

她說，根據邱佩琳證詞，謝國樑母親2022年想捐200萬給柯文哲，當時是由邱拿現金到台北市政府市長室，柯文哲親自收錢還說了聲「謝謝」；她批，台北市民用58萬票讓柯文哲連任，卻把市長室變收賄犯罪現場，根據目前調查進度，柯文哲在市長室收錢至少就有2次，市長室竟變成市長收賄的犯案現場，本該維護市長安全的警察，變成了保護收賄犯人的保鏢，讓勤勤懇懇的台北市公務員、台北市民情何以堪？

簡舒培批評，柯文哲近幾次開庭不時出現各種歇斯底里的行為，包括向檢察官砸卷宗、摔水瓶，就連陳佩琪都在旁聽開庭時對法官怒吼；而根據報導，柯文哲怒摔水瓶當天，是因為檢方提出新事證——柯文哲親自寫下「行政流程加速」的便條紙；而就在邱佩琳證實柯文哲的確收了3筆200萬的現金後，常常去旁聽開庭的陳佩琪就突然失控，更讓審判長不悅，柯文哲這時馬上裝乖，或許就是擔心妻子暴走影響自己恢復自由。

簡舒培說，一有新事證出現、有證詞對柯文哲不利，柯氏夫妻就會上演失序行為，搭配臉書發文帶風向，鞏固小草支持，也轉移外界討論案情的焦點，想用最熟悉的聲量戰法來操弄司法，這次可能演過頭而踢了鐵板。柯文哲既然就把自己當皇帝，那「天子犯法與庶民同罪」，有觸法就「該怎麼辦就怎麼辦」，別可恥地死不認錯、操弄民粹、施壓司法人員、鬥臭國家司法體系。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法