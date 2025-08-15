質詢打詐卻不斷提能源！連韓國瑜也「凍未條」 要求白委劉書彬質詢不要名不符實

民眾黨立委劉書彬。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院院會今（15日）邀請行政院長卓榮泰就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」進行專案報告。民眾黨立委劉書彬質詢時，卻不斷質疑能源政策，明顯「文不對題」。主持會議的立法院長韓國瑜眼見該話題未打住，終於凍不住介入提醒，劉的質詢內容名不符實，呼籲回歸打詐主題。不過，劉仍不甩，硬掰能源議題也屬打詐範圍。

劉書彬質詢說，台灣的再生能源發展不足，預估至2030年，台積電一家公司的用電量，就可能超過全台再生能源的發電總量，加上目前電網饋線不足，再生能源無法有效輸送到科學園區。卓榮泰則回應，政府會努力增加開發再生能源，盼立委能給予台電多一點支持。

當劉又質疑再生能源政策時，韓國瑜突喊出「時間暫停」，並表示容他提醒一下，今天根據「立法院職權行使法」第17條邀請卓揆報告，題目訂為打詐策略。劉書彬聞言後一愣，並說明她有考慮過，但行政院本身就應該要讓人信任、並說明政策，若卓榮泰及行政院本身就製造謊言、誇大言詞，甚至會造成人民財損。

不過，韓國瑜強調，若劉書彬要針對能源問題，立法院可形成共識，再請卓揆報告能源問題，這樣比較名符相實，若安排打詐卻問能源，他覺得這個名符不實，過去有可能積非成是，但希望劉能回到今天的打詐策略主題。劉仍堅持說，她尊重韓國瑜，「這部分會很快帶過去」。

結果劉剩餘的質詢時間仍圍繞能源議題，又稱若企業外移到德國、日本、美國等海外設廠，當地都能提供充足的再生能源或核能電力，反觀台灣的能源環境卻無法滿足其需求。行政院與民進黨政府為了選票，誇大不實的宣傳再生能源政策，導致國家財損與企業出走，這種行為就如同詐騙。

質詢尾聲，卓榮泰忍不住打斷說，劉書彬剛才的一席話，不僅違反韓國瑜的裁示，也完全沒有邏輯，自己實在沒有辦法理解。語畢，質詢時間剛好結束，韓國瑜也表示道謝。

