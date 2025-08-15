柯文哲摔水杯陳佩琪法庭大吼 簡舒培：靠脫序演出模糊案情焦點？

台北市議員簡舒培。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院昨持續開庭審理前台北市長柯文哲等人涉京華城弊案，在庭訊結束後，柯文哲的妻子陳佩琪卻突然失控高聲呼喊，一度被法官要求記在筆錄上，之後在柯的律師鄭深元求情下法官才表示不須記名。對此，台北市議員簡舒培表示，柯文哲不敢直球對決證據、證詞，只想靠脫序演出模糊案情焦點？天子犯法與庶民同罪，把自己當皇帝的柯文哲卻只想鬥臭國家司法！

簡舒培在臉書PO文表示，台北地方法院審理京華城案，前幾天傳喚基隆市副市長邱佩琳出庭作證，邱佩琳也證實，前後共幫信義房屋周俊吉夫妻、文華東方董事長林命群，以及基隆市長謝國樑的母親林曼麗轉交金錢給柯文哲，而上述人名跟金額，都被記載在柯文哲隨身碟當中的「工作簿」EXCEL檔案。送錢的人、轉交的人都認了，民眾黨還能硬拗是excel pay？而從邱珮琳的證詞中，可以證實EXCEL檔中，至少有3筆「人名＋數字＝人名＋送給柯文哲的金額」，那同一份檔案中記載的「小沈1500」，民眾黨恐怕拗斷了都拗不過去！

簡舒培指出，最荒唐的是，根據邱佩琳證詞，謝國樑母親2022年想捐200萬給柯文哲，當時是由她拿現金到台北市政府市長室，柯文哲親自收錢還說了聲「謝謝」，除了謝國樑母親的200萬，檢方先前也查出，2022年10月，同樣在市長室，柯文哲一邊踩著飛輪，一邊收下博弈大亨陳盈助委託邱清章轉交的現金300萬元，但比起送了3次錢、有強大靠山的邱佩琳，智商157的柯文哲顯然看博弈大亨比較沒有，連句謝謝都沒說就送客了，根據目前調查進度，柯文哲在市長室收錢至少就有2次，台北市的市長室，竟然變成市長收賄的犯案現場，本該維護市長安全的警察，變成了保護收賄犯人的保鏢，讓勤勤懇懇的台北市公務員、台北市民情何以堪！

簡舒培續指，柯文哲這幾次開庭，不時出現各種歇斯底里的行為，包括向檢察官砸卷宗、摔水瓶，就連陳佩琪都在旁聽開庭時對法官怒吼，柯氏夫妻的激情演出，到底在掩蓋什麼？根據報導，柯文哲怒摔水瓶當天，是因為檢方提出新事證——柯文哲親自寫下「行政流程加速」的便條紙；而就在邱佩琳證實柯文哲的確收了3筆200萬的現金後，常常去旁聽開庭的陳佩琪就突然失控，更讓審判長不悅，一向囂張的柯文哲馬上就裝乖，只是故弄玄虛地叫法官重新思考羈押的事，或許就是擔心陳佩琪的暴走，真的影響到自己能不能恢復自由。

簡舒培分析，一有新事證出現、一有證詞對柯文哲不利，柯氏夫妻就會上演失序行為，搭配臉書發文帶風向，一方面鞏固小草支持，一方面轉移外界討論案情的焦點，想用最熟悉的聲量戰法來操弄司法，這次可能演過頭而踢了鐵板。

簡舒培直言，柯文哲既然動不動就把自己當皇帝，那麼「天子犯法與庶民同罪」，有觸法情事就「該怎麼辦就怎麼辦」，別可恥地死不認錯、操弄民粹、施壓司法人員、鬥臭國家司法體系！

