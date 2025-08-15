為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民意未決藍白排核三考察 綠委籲尊重公投：蘇清泉應出面表態

    民進黨立委徐富癸、鍾佳濱與伍麗華今天在立法院民進黨團共同召開「民意未決，藍白亂政！0823公投不同意」記者會。（記者陳逸寬攝）

    民進黨立委徐富癸、鍾佳濱與伍麗華今天在立法院民進黨團共同召開「民意未決，藍白亂政！0823公投不同意」記者會。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/15 12:48

    〔記者李文馨／台北報導〕核三延役公投將在本月23日舉行投開票，立法院教育及文化委員會擬在20日赴核三廠考察「核能發電廠再繼續運轉之整備情形」。民進黨立委徐富癸、鍾佳濱、伍麗華不滿，今天共同召開記者會，批評此舉是「真詐騙、假命題」，呼籲欲選屏東縣長的國民黨立委蘇清泉出面表態。

    徐富癸、鍾佳濱與伍麗華今天在立法院民進黨團共同召開「民意未決，藍白亂政！0823公投不同意」記者會。

    鍾佳濱指出，召委葛如鈞安排核三考察，藉製造核三員工壓力來宣傳公投，是巧立場景混淆視聽，設計假象炮製民意，無視屏東鄉親的意見。當前出面表態核三重啟的，都是黃國昌、葛如鈞等不需面對選區的立委。而要選屏東縣長的國民黨立委蘇清泉至今仍不敢表達態度，呼籲蘇清泉擁抱民意、拒絕黨意，站出來向國民黨、屏東鄉親、社會大眾說清楚自己的態度。

    伍麗華表示，核三考察是「真詐騙、假命題」，不僅缺乏與地方居民的充分溝通，也未顧及長期承受核廢料存放壓力的恆春居民權益，她強調，核安議題應尊重民意與族群意見，避免倉促推進，呼籲應等公投結果出爐後再討論後續政策，確保核安、尊重地方與在地鄉親權益，避免政治操作。

    立委徐富癸表示，核三延役不是單純的能源與科學議題，而是攸關民意與核安的重大決策，在公投結果未出爐前推動「再運轉考察」，是把核安當作政治籌碼，忽視屏東與恆春居民的感受。

