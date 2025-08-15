喊話盧秀燕競逐黨魁再想想 洪秀柱：朱立倫滿可憐的......

前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

2025/08/15 12:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨黨主席將改選，卻傳出黨內呼聲最高的候選人台中市長盧秀燕不參選黨主席消息。前國民黨主席洪秀柱今（15日）受訪喊話，要盧下定決心就勇往直前；她也嘆，現任主席朱立倫非常辛苦「也滿可憐的」。

洪秀柱今出席「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式同台朱立倫，會前受訪她說目前國民黨碰到困境，任何人有意願出來選黨主席，都值得肯定，盧秀燕有自己的考量，有點進退兩難的感覺；但目前也不是完全沒人有意願，所以她認為要多鼓勵大家表態，希望為這個辛苦的黨盡一份力，大家再從候選人中找一個合適的人。

她說，朱立倫其實也很辛苦，雖然朱常常飽受負面評論，但大家都知道當黨主席，尤其在沒有任何資源下，國民黨目前非常辛苦，「所以我常常覺得，朱主席也滿可憐的，所以我們還是要給他一些肯定」。

媒體問洪，是否會支持朱立倫連任？洪回，這還要看整個局勢，看是否有更合適的人選，而且朱立倫也做得很累了，但如果真的沒有人，那朱也必須要承擔這個重任。

她也說，會當面向朱立倫打氣，因為當主席箇中苦楚她最明白，且她當權時正好是黨產等都沒有的時候，「很淒慘啊」！

媒體問，會不會建議盧秀燕再想想？她說，當然還是會希望盧秀燕再仔細考量一下，很多事情瞻前顧後都不對，下定決心就勇往直前，不要考慮那麼多事情。

而對於國民黨前祕書長李乾龍仍建議可多設副主席職務，由藍營縣市首長擔任，分擔黨主席的黨務負擔。洪秀柱說，還是尊重當選主席的想法，只要每個副主席都能發揮他的功能，那就是好事。

