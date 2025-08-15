批卓榮泰追加公投預算 黃國昌：給3兆還喊沒錢施政

民眾黨主席黃國昌怒批，舉辦公投不是今年才有，以前的行政院院長不需要辦追加預算，現在的行政院長卓榮泰卻需要辦追加預算。（記者羅國嘉攝）

2025/08/15 12:43

〔記者羅國嘉／新北報導〕行政院會14日拍板通過「114年度中央政府總預算追加預算案」編列878.4億元，其中追加預算包括中選會辦理罷免及公投案15.4億元。對此，民眾黨主席黃國昌怒批，舉辦公投不是今年才有，以前的行政院院長不需要辦追加預算，現在的行政院長卓榮泰卻需要辦追加預算「你會不會太無能？」

黃國昌指出，卓榮泰最近這段時間，把過去被立法院刪掉的預算，又想要用特別預算的方式來魚目混珠、瞞天過海。他希望卓榮泰回去好好重新的反省，「為什麼給你將近3兆的預算，結果你一天到晚還在哭窮，還在喊沒有錢可以施政」。

黃國昌質疑，「現在已經快要八月底了，我們的政府不是運作得好好的嗎？」過去這幾個月，民進黨鋪天蓋地的假訊息、假圖卡，再加上特定綠色媒體的推波助瀾，對台灣社會散播假訊息所造成的恐慌，人民的對立跟衝突，卓榮泰你要不要先出來道歉？

黃國昌表示，舉辦公投不是今年才有，2021年有四大公投，怎麼2021年舉辦四大公投的時候，當時的行政院院長不需要辦追加預算，現在卓榮泰卻需要辦追加預算。「卓榮泰你會不會太無能？」

