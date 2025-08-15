為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批卓榮泰追加公投預算 黃國昌：給3兆還喊沒錢施政

    民眾黨主席黃國昌怒批，舉辦公投不是今年才有，以前的行政院院長不需要辦追加預算，現在的行政院長卓榮泰卻需要辦追加預算。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌怒批，舉辦公投不是今年才有，以前的行政院院長不需要辦追加預算，現在的行政院長卓榮泰卻需要辦追加預算。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/15 12:43

    〔記者羅國嘉／新北報導〕行政院會14日拍板通過「114年度中央政府總預算追加預算案」編列878.4億元，其中追加預算包括中選會辦理罷免及公投案15.4億元。對此，民眾黨主席黃國昌怒批，舉辦公投不是今年才有，以前的行政院院長不需要辦追加預算，現在的行政院長卓榮泰卻需要辦追加預算「你會不會太無能？」

    黃國昌指出，卓榮泰最近這段時間，把過去被立法院刪掉的預算，又想要用特別預算的方式來魚目混珠、瞞天過海。他希望卓榮泰回去好好重新的反省，「為什麼給你將近3兆的預算，結果你一天到晚還在哭窮，還在喊沒有錢可以施政」。

    黃國昌質疑，「現在已經快要八月底了，我們的政府不是運作得好好的嗎？」過去這幾個月，民進黨鋪天蓋地的假訊息、假圖卡，再加上特定綠色媒體的推波助瀾，對台灣社會散播假訊息所造成的恐慌，人民的對立跟衝突，卓榮泰你要不要先出來道歉？

    黃國昌表示，舉辦公投不是今年才有，2021年有四大公投，怎麼2021年舉辦四大公投的時候，當時的行政院院長不需要辦追加預算，現在卓榮泰卻需要辦追加預算。「卓榮泰你會不會太無能？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播