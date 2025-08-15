為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    PO文反核被小草罵！王浩宇：這段話是黃國昌當初講的......

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/08/15 12:28

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕核三重啟公投將於23日投票，社群媒體近日充斥正、反兩方激烈討論。前桃園市議員王浩宇今日在臉書發文表示，他發了一段話宣揚反核，結果被小草罵爆，不過那一段話，100%都是民眾黨主席黃國昌過去說的，他一個字都沒改。

    王浩宇昨（14）日在Threads上以標題「無法承受的風險 無能處理的核廢」發文表示，2011年3月11日，日本發生地震海嘯，至今仍是許多人心中無法抹滅的痕跡與傷痛，不只奪走將近兩萬條人命，也重創福島第一核電廠，引發了一個世代以來最嚴重的核災。

    貼文指出「5年後的今天，福島有些地方的輻射劑量依舊居高不下，還有將近17.4萬人仍流離在外，不得不繼續過著避難生活。位處高活動斷層地震帶的台灣，其實根本無法承受任何一場核災的威脅。也沒有足夠能力處理核一、核二低階核廢料。請讓下一代免去核災的風險！」

    文章PO一出有網友留言罵他：「你被罷掉不是沒有原因的」、「台灣目前有百萬人為電價感到不安 要不要先處理？」不過，這篇文章其實是黃國昌2016年在自己臉書上的貼文，至今尚未刪除。王浩宇也表示：「可是這一段話100%是黃國昌當初講的。我一個字都沒有改。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播