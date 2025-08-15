PO文反核被小草罵！王浩宇：這段話是黃國昌當初講的......

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/08/15 12:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕核三重啟公投將於23日投票，社群媒體近日充斥正、反兩方激烈討論。前桃園市議員王浩宇今日在臉書發文表示，他發了一段話宣揚反核，結果被小草罵爆，不過那一段話，100%都是民眾黨主席黃國昌過去說的，他一個字都沒改。

王浩宇昨（14）日在Threads上以標題「無法承受的風險 無能處理的核廢」發文表示，2011年3月11日，日本發生地震海嘯，至今仍是許多人心中無法抹滅的痕跡與傷痛，不只奪走將近兩萬條人命，也重創福島第一核電廠，引發了一個世代以來最嚴重的核災。

貼文指出「5年後的今天，福島有些地方的輻射劑量依舊居高不下，還有將近17.4萬人仍流離在外，不得不繼續過著避難生活。位處高活動斷層地震帶的台灣，其實根本無法承受任何一場核災的威脅。也沒有足夠能力處理核一、核二低階核廢料。請讓下一代免去核災的風險！」

文章PO一出有網友留言罵他：「你被罷掉不是沒有原因的」、「台灣目前有百萬人為電價感到不安 要不要先處理？」不過，這篇文章其實是黃國昌2016年在自己臉書上的貼文，至今尚未刪除。王浩宇也表示：「可是這一段話100%是黃國昌當初講的。我一個字都沒有改。」

