為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    赴中接受統戰第一名！罷團呼籲游顥說清楚、講明白

    南投「去游除垢」罷團今（15）日召開記者會，指國民黨立委游顥參加過至少8次統戰交流活動、3次遠距交流，是赴中接受統戰第一名。（記者張協昇攝）

    南投「去游除垢」罷團今（15）日召開記者會，指國民黨立委游顥參加過至少8次統戰交流活動、3次遠距交流，是赴中接受統戰第一名。（記者張協昇攝）

    2025/08/15 11:53

    〔記者張協昇／南投報導〕823罷免投票倒數，南投「去游除垢」罷團今（15）日召開記者會，指國民黨立委游顥參加過至少8次中國統戰交流活動、3次遠距交流，是赴中接受統戰第一名，呼籲游顥有責任在今天下午舉辦的公辦罷免說明會中，明確告訴選民去了中國多少次？見了中共哪些人？談了什麼？又簽了什麼？才是對選民負責任的作為。對此，游顥反批罷團抹紅。

    「去游除垢」罷團領銜人林敬桐表示，根據罷團收集資料，游顥作為國民黨統派代表人物洪秀柱子弟兵，近年身體力行，參加過至少8次統戰交流活動、3次遠距交流，每次均主張兩岸同根同源，赴中次數遠超過國民黨立院黨團總召傅崑萁，也在南投推動兩湖論壇，且游顥擔任立委以來帶頭推動「中配六改四」、贊同「台海問題內戰化」，儼然成為紅統急先鋒。

    林敬桐指出，比如2024年7月，游顥前往浙江參加「第七屆海峽兩岸青年發展論壇」，當國民黨前主席洪秀柱在台上高喊「兩岸統一是中華兒女共同願望」時，游顥便在台下乖乖聽講。

    游顥批罷團抹紅 強調赴中行程依法依規辦理

    游顥回應表示，他無論是參加黨團或鄉親的兩岸交流行程，都是依法依規辦理，目的在促進觀光與農產品外銷。罷團慣用抹紅手法，將國民黨立委扣上「中共同路人」的帽子，若依罷團邏輯，過去賴清德、陳菊、謝長廷等人也曾赴中與官員會面，他們是否也是「中共同路人」？

    他說，民進黨一天到晚喊「抗中保台」，卻說不出具體作法，其實民進黨政府才是真正養共諜養到自己家、淪為國安破口的元兇；罷團不敢面對黨內共諜案，反而模糊焦點、抹黑他人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播