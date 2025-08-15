赴中接受統戰第一名！罷團呼籲游顥說清楚、講明白

南投「去游除垢」罷團今（15）日召開記者會，指國民黨立委游顥參加過至少8次統戰交流活動、3次遠距交流，是赴中接受統戰第一名。（記者張協昇攝）

2025/08/15 11:53

〔記者張協昇／南投報導〕823罷免投票倒數，南投「去游除垢」罷團今（15）日召開記者會，指國民黨立委游顥參加過至少8次中國統戰交流活動、3次遠距交流，是赴中接受統戰第一名，呼籲游顥有責任在今天下午舉辦的公辦罷免說明會中，明確告訴選民去了中國多少次？見了中共哪些人？談了什麼？又簽了什麼？才是對選民負責任的作為。對此，游顥反批罷團抹紅。

「去游除垢」罷團領銜人林敬桐表示，根據罷團收集資料，游顥作為國民黨統派代表人物洪秀柱子弟兵，近年身體力行，參加過至少8次統戰交流活動、3次遠距交流，每次均主張兩岸同根同源，赴中次數遠超過國民黨立院黨團總召傅崑萁，也在南投推動兩湖論壇，且游顥擔任立委以來帶頭推動「中配六改四」、贊同「台海問題內戰化」，儼然成為紅統急先鋒。

林敬桐指出，比如2024年7月，游顥前往浙江參加「第七屆海峽兩岸青年發展論壇」，當國民黨前主席洪秀柱在台上高喊「兩岸統一是中華兒女共同願望」時，游顥便在台下乖乖聽講。

游顥批罷團抹紅 強調赴中行程依法依規辦理

游顥回應表示，他無論是參加黨團或鄉親的兩岸交流行程，都是依法依規辦理，目的在促進觀光與農產品外銷。罷團慣用抹紅手法，將國民黨立委扣上「中共同路人」的帽子，若依罷團邏輯，過去賴清德、陳菊、謝長廷等人也曾赴中與官員會面，他們是否也是「中共同路人」？

他說，民進黨一天到晚喊「抗中保台」，卻說不出具體作法，其實民進黨政府才是真正養共諜養到自己家、淪為國安破口的元兇；罷團不敢面對黨內共諜案，反而模糊焦點、抹黑他人。

