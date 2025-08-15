為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬文君缺席罷免公辦說明會 罷團領銜人曾郁凱提7大質疑

    罷免立委馬文君公辦說明會，馬文君缺席，由罷團領銜人曾郁凱唱獨角戲。（記者陳鳳麗攝）

    罷免立委馬文君公辦說明會，馬文君缺席，由罷團領銜人曾郁凱唱獨角戲。（記者陳鳳麗攝）

    2025/08/15 12:09

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免立委馬文君說明會上午舉行，馬文君缺席，「All罷馬」領銜人曾郁凱指馬文君擔任立委近20年，南投交通落後、醫療資源少、青年外流嚴重，許多承諾沒有兌現，他也對馬提出「中配六改四」倉促修法、潛艦國造洩密與國防預算刪減等7大質疑，呼籲鄉親823投下同意罷免票，讓南投不再被忽視。

    由南投縣選委會舉辦的罷免立委案公辦說明會，馬文君事先發新聞稿，以「造謠抹黑恕不奉陪」缺席這場說明會，「All罷馬」領銜人曾郁凱得知馬文君不來後表示，說明會是尊重選民、向選民說明的機會，卻依然迴避，證明傲慢與輕視民意。

    曾郁凱強調，823罷免不是仇恨的延續，也是南投人的責任宣言，「All罷馬」走過一階、二階，挺進三階，鄉親和志工雖都有恐懼感，但鄉親簽署2萬多份連署書，是因對南投未來懷抱期待，也是馬文君當立委不及格的成績單。

    曾郁凱也在會中對馬文君提出7大質疑，包括：中配六改四倉促修法、潛艦國造洩密與國防預算刪減、刪除農業部行政業務費、凍結育兒與公共托育預算、免巴氏量表政策粗糙，影響重症者權益、政見跳票與錯置委員會選擇、對不同意見選民失去尊重，希望馬文君能說清楚。

    曾郁凱也說，南投人的願望很樸實，希望孩子能在家鄉安心成長，長輩看病不必長途跋涉，年輕人有機會留在南投打拼，南投不是任何人的私人領地，而是我們共同的家園。呼籲鄉親823投下同意罷免的一票，讓南投不再被忽視，讓我們的聲音被真正聽見。

    罷免立委馬文君公辦說明會，All罷馬領銜人曾郁凱（右）在座位備說明資料，立委馬文君缺席，座位上沒有人，只有名牌（左）。（記者陳鳳麗攝）

    罷免立委馬文君公辦說明會，All罷馬領銜人曾郁凱（右）在座位備說明資料，立委馬文君缺席，座位上沒有人，只有名牌（左）。（記者陳鳳麗攝）

