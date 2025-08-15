為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    陸委會禁退將參與中共九三閱兵 顧立雄：違者依規定處置

    陸委會禁止退將參與中共九三閱兵活動，國防部長顧立雄今於立院受訪表示，違者依規定處置。（記者李文馨攝）

    陸委會禁止退將參與中共九三閱兵活動，國防部長顧立雄今於立院受訪表示，違者依規定處置。（記者李文馨攝）

    2025/08/15 11:45

    〔記者李文馨／台北報導〕陸委會昨天宣布，禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」活動。國防部長顧立雄今天在立法院受訪表示，「兩岸人民關係條例」約制少將以上人員赴陸，若超過管制期人員參加中共九三閱兵，陸委會認定違法，國防部將依相關規定處置。

    陸委會發言人梁文傑在例行記者會表示，中共宣布將邀請相關國家領導人、參與中華民國抗日戰爭的老兵、遺族及台灣、港澳人士出席相關紀念活動與座談會。為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，禁止各級政府含所屬單位人員參加中共「九三閱兵」及其官方主導的相關活動。

    立法院會上午邀請行政院長卓榮泰提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢，顧立雄會前接受媒體聯訪，媒體關切，國防部對陸委會禁止中央與地方政府人員出席中共九三閱兵與官方主導相關活動的看法。

    顧立雄回應，陸委會已說明很清楚，依據「兩岸人民關係條例」第9條之3約制少將以上的人員，如果還在赴陸管制期間得經過許可，因此不可能赴陸；若超過管制期限人員參加中共九三閱兵等相關活動，陸委會認定違反「兩岸人民關係條例」第9條之3，國防部將依照相關規定處置。

    兩岸人民關係條例第9條之3明定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之妨害國家尊嚴行為。

