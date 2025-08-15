選新北展開核三公投車掃被疑為市長選戰暖身 黃國昌：沒必要過度連結

民眾黨主席黃國昌笑稱，新北市是他的責任區，台灣能源政策沒有必要跟2026選舉過度連結，823公投才是重點。（記者羅國嘉攝）

2025/08/15 12:35

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨主推的「核三延役公投」將在8月23日登場，而今（15日）上午在黨主席黃國昌率領黨公職下，於新北市議會前廣場舉辦「公投大車掃」記者會，並宣布車掃範圍包含新北市多區、持續到20日，但由於黃先前已表態投入2026年新北市長選戰，因此被外界聯想為選市長布局。對此，黃國昌笑稱，新北市是他的責任區，台灣能源政策沒有必要跟2026選舉過度連結，823公投才是重點。

黃國昌今天與新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒、三蘆區主任周曉芸等白營的黨公職於新北市議會前廣場召開「公投大車掃」記者會，宣布即日起至20日從議會出發沿路到土城、淡水、林口、蘆洲等15個行政區進行大車掃，宣傳「核三延役公投」。隨後齊喊「核三延役 投同意；為了台灣 爭口氣」。

請繼續往下閱讀...

然而，黃國昌受訪時被問及「車掃是否與選市長有關？」黃則表示，823最重要的是核三公投，希望鼓勵公民朋友一起決定台灣能源發展的未來與政策，「沒有必要跟2026選舉過度連結」。新北市是他的責任區，而選擇新北市議會出發，象徵意義就是任何政治人物面對民意時都要謙卑，「我們會努力地和台灣人民報告，為何民眾黨主張核三廠要延役，也會虛心聆聽各方不同意見」。

黃國昌呼籲，這次公投大家都出來投票，而18歲以上的年輕人通通都有投票權，讓年輕世代一起決定國家的未來，更讓國家未來掌握自己的手中，他認為是這次公投最重要的意義。

至於在宣布將參選新北市長後便在臉書換上新的形象照。黃國昌說，「沒有什麼表達意涵，唯一表達意涵就是以前照片太舊了，最近有拍照片便換照片，就這樣而已」。

核三公投大車掃即日起至20日從議會出發沿路到土城、淡水、林口、蘆洲等15個行政區進行大車掃，宣傳「核三延役公投」。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法