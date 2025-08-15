為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨批操弄636億補助款 卓榮泰兩度反酸「不了解地方需求」

    行政院長卓榮泰就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院專案報告及備詢。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院專案報告及備詢。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/15 11:59

    〔記者陳政宇／台北報導〕針對行政院所提追加預算案，立法院民眾黨團批評，其中的636億元地方補助款是無視立法院決議、執意操弄弱弱相殘。對此，行政院長卓榮泰今（15日）兩度反酸「民眾黨立委無法了解地方需求」，並說明昨天行政院院會列席的地方首長也一致希望調整補助，今年度被刪減的預算除造成行政院各部會執行困難，最明顯的是要求自行刪減636億元，盼共同解決問題。

    今年度中央政府總預算遭藍白大幅刪減，行政院院會昨通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878.4億餘元，其中包括立法院要求政院自行刪減的636億元，以及各部會被刪減的業務費與通刪的部分約132.7億餘元。

    立法院會今邀請卓揆率同相關部會首長列席，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。卓會前接受媒體聯訪，被詢及民眾黨團揚言僅支持禁伐補償、提升國軍待遇、核三公投等，未來是否繼續與在野黨溝通。

    「民眾黨立委顯然無法了解各地方政府現在的需求！」卓榮泰直言，昨天在行政院院會列席的地方首長，一致希望能夠對地方的補助有所調整，甚至要恢復。今年度被刪減的預算，除了讓行政院各部會在執行上有困難外，最明顯的就是要求行政院自行刪除636億元。

    卓榮泰說，政府在衡量各種情況和條件後，調整對地方的補助，因此讓地方在執行上也遭受到一些以前沒有的困難，這些都是地方政府目前急迫的需要，民眾黨立委顯然無法了解。希望他們能夠多多溝通、多聽聽地方的意見。

    卓榮泰強調，行政院願意在恢復的過程當中，儘速讓地方現在遭受到一些執行上有問題的，以及各部會在執行上有問題的，大家一起共同來解決。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播