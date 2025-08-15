民眾黨批操弄636億補助款 卓榮泰兩度反酸「不了解地方需求」

行政院長卓榮泰就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院專案報告及備詢。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕針對行政院所提追加預算案，立法院民眾黨團批評，其中的636億元地方補助款是無視立法院決議、執意操弄弱弱相殘。對此，行政院長卓榮泰今（15日）兩度反酸「民眾黨立委無法了解地方需求」，並說明昨天行政院院會列席的地方首長也一致希望調整補助，今年度被刪減的預算除造成行政院各部會執行困難，最明顯的是要求自行刪減636億元，盼共同解決問題。

今年度中央政府總預算遭藍白大幅刪減，行政院院會昨通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878.4億餘元，其中包括立法院要求政院自行刪減的636億元，以及各部會被刪減的業務費與通刪的部分約132.7億餘元。

立法院會今邀請卓揆率同相關部會首長列席，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。卓會前接受媒體聯訪，被詢及民眾黨團揚言僅支持禁伐補償、提升國軍待遇、核三公投等，未來是否繼續與在野黨溝通。

「民眾黨立委顯然無法了解各地方政府現在的需求！」卓榮泰直言，昨天在行政院院會列席的地方首長，一致希望能夠對地方的補助有所調整，甚至要恢復。今年度被刪減的預算，除了讓行政院各部會在執行上有困難外，最明顯的就是要求行政院自行刪除636億元。

卓榮泰說，政府在衡量各種情況和條件後，調整對地方的補助，因此讓地方在執行上也遭受到一些以前沒有的困難，這些都是地方政府目前急迫的需要，民眾黨立委顯然無法了解。希望他們能夠多多溝通、多聽聽地方的意見。

卓榮泰強調，行政院願意在恢復的過程當中，儘速讓地方現在遭受到一些執行上有問題的，以及各部會在執行上有問題的，大家一起共同來解決。

