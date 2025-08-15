拍錯馬屁！館長訪騰訊誇對手「支付寶領先全球」 鞠躬道歉險下跪

館長因為誇到騰訊對手，趕緊鞠躬道歉「唉唷喂呀！差點下跪、膝蓋一軟，難怪大家臉都有點變，不好意思、不好意思」。（圖擷取自館長惡名昭彰 YouTube）

2025/08/15 11:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前正在中國進行二次遊的網紅「館長」陳之漢正展開他的深圳之旅。館長14日到騰訊總部參訪，當工作人員介紹微信的「刷掌支付」時竟然大誇「現在你們支付已經領先全球，就是支付寶」。騰訊人員當場變臉糾正館長「在騰訊總部不要談支付寶…」館長趕緊鞠躬道歉打圓場「差點下跪、膝蓋一軟…」。

館長14日參訪騰訊深圳總部，工作人員向他介紹「微信刷掌支付」，館長連連誇讚「哇喔！所以這樣就會自己算錢喔？哇喔這太方便了吧！台灣應該要學習學習」騰訊工作人員表示「未來只要用手就可以吃飯、過閘、借充電寶（行動電源），甚至回家都可以」。

館長馬上開始吹捧「現在你們支付已經領先全球，就是『支付寶』！那未來你們已經超越，連手機都不用帶」現場一名工作人員聽到馬上臉色一沉，此時旁邊有人提醒「在騰訊總部不要談支付寶…」。原來「支付寶」是騰訊的對手原先是阿里巴巴集團旗下，目前則為螞蟻集團子公司。

館長則趕緊鞠躬道歉「唉唷喂呀！差點下跪、膝蓋一軟，難怪大家臉都有點變，不好意思、不好意思」。

